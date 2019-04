Es ist ein emotional aufgeladenes Thema: Schwierigkeitsgrade in Videospielen. Vor allem, wenn es um einen Easy-Mode geht, also die Möglichkeit, auch unerfahrenen Spielern einen Zugang zu ermöglichen. Denn es gibt durchaus Spieler, für die etwa ein Dark Souls oder ein Sekiro - Shadows Die Twice mit Easy-Mode ein Problem wäre - weil es ihnen das Erfolgsgefühl nimmt.

Über dieses Thema sprechen wir diese Woche in spieletalks. Marco, Matthias und René sprechen darüber, welche Spiele für sie eine besondere Herausforderung waren, ob sie einen Easy-Mode auswählen würden und wie sie eigentlich zu "Hardcore-Gamern" stehen, die "Noobs" das Spielen absprechen wollen.

spieletalks: Easy-Mode für Hardcore-Gamer? Wir reden über Schwierigkeitsgrade

Es ist wohl eine Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist. Dafür hängen da zu viele Emotionen aber auch ernsthafte Überlegungen dran: Wird die künstlerische Vision von Entwicklern durch Easy-Mode untergraben? Und sollten Videospiele überhaupt für alle Menschen zugänglich sein? Wie sind denn eure Antworten auf diese Fragen? Gerne könnt ihr uns einen Kommentar hinterlassen. Vielleicht gehen wir dann in einer zukünftigen Folge von spieletalks auch darauf ein.

Sollten euch auch unsere anderen spieletalks-Videos interessieren, folgt doch einfach diesem Link.

Hat euch das Video gefallen? Würdet ihr gern etwas ganz Bestimmtes in der Sendung sehen? Wenn ihr irgendeine Rückmeldung an uns habt, dann tut euch keinen Zwang an und schreibt uns fleißig euer Feedback in die Kommentare! Wir sind froh darüber, es zu lesen!