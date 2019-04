Eve Online: Lobbyist wird im Spiel gebannt

Im echten Leben ist Brian Schoeneman amerikanischer Lobbyist für Seerecht, doch auch in Eve Online biedert er sich unter dem Pseudonym Brisc Rubal der Politik an. Dies wurde ihm allerdings zum Verhängnis - Entwickler CCP schloss Schoeneman nun wegen mutmaßlicher Korruption dauerhaft von dem Spiel aus uns sperrte seinen Account.

In Eve Online ist Schoeneman Teil des Council of Stellar Management (kurz: CSM) - ein Rat bestehend aus zehn Spielern, welche in stetigem Kontakt mit den Entwicklern stehen und durch ihr Feedback die Zukunft des Spiels mitgestalten. Dabei bekommen die Ratsmitglieder auch vorab geplante Spielinhalte zu sehen - natürlich streng vertraulich.

Schoeneman soll aber genau diese exklusiv für CSM-Mitglieder zugänglichen Informationen an einen anderen Spieler weitergeleitet haben, welcher dieses Wissen dann für illegale Transaktionen genutzt haben soll. Aus diesem Grund wurde der Lobbyist nun aus dem Spiel verbannt und dauerhaft gesperrt.

Im Netz blieb dies natürlich nicht ohne weitere Reaktionen. Schoenman selbst äußerte sich deutlich verwirrt gegenüber der Sperrung seines Accounts. Angeblich will er von dem ihm zur Last gelegten Verstoß nichts gewusst haben. "Ich lehne die Vorwürfe bezügliches meines Fehlverhaltens kategorisch ab und erwarte, dass mein Name reingewaschen und mein Ruf wiederhergestellt wird", kündigte er in einem Tweet an.

For those asking, I do not know why I was banned from EVE and removed from the CSM. I have asked for clarification and have received none. I categorically deny any wrongdoing and look forward to clearing my name and having my reputation restored. #tweetfleet