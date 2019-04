Der Deutsche Computerspielpreis 2019 wurde verliehen und die gesamte Veranstaltung war ziemlich peinlich. Zwischen Politikern, die etwas steife Ansprachen zu Games hielten und einer Moderatorin, die jedes noch so abgedroschene Videospiel-Klischee aus dem Keller holte blieb kaum Platz für den eigentlichen Grund dieser Veranstaltung: Interessante Videospiele, die es wert sind über sie zu reden.

spieletalks: Wieso ist Deutschland als Videospiel-Land eigentlich so peinlich?

Das nehmen wir zum Anlass, um im aktuellen spieletalks darüber zu reden, wieso Deutschland in Bezug auf Videospiele eigentlich so peinlich ist. Zwischen den Polen von "Killerspielen" und "Nerds, die im Keller leben" scheint es hier immer noch keine richtige Möglichkeit zu geben, sachlich über Videospiele zu sprechen.

Sollten euch die Artikel interessieren, die wir im Video angesprochen haben, wollen wir euch folgende Links ans Herz legen:

Es gibt gar nicht so viele Spiele, die in Deutschland angesiedelt sind - genauso wie es nur wenige große Spiele gibt, die in Deutschland hergestellt werden. Zumindest letzteres könnte sich durch die Förderung des Bunds ändern, die nun endlich kommen soll.