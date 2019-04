Klaviermusik und Overwatch gehen seit geraumer Zeit Hand in Hand. Schuld daran ist ein Piano, an dem einige Spieler ihr musikalisches Talent präsentieren. Nun hat sich der Overwatch-Veteran Sombra erlaubt die "Game of Thrones"-Titelmelodie zu klimpern und das Ergebnis aufzunehmen.

Seit der Veröffentlichung der Karte Paris in Overwatch erfreuen sich die Spieler an einem Klavier in der virtuellen Stadt der Liebe. Doch statt ganz konventionell in die Tasten zu hauen, schießen die Overwatch-Zocker einfach mit ihrer Waffe auf das Instrument, um diesem die entsprechenden Töne zu entlocken - mittlerweile ein regelrechter musikalischer Trend im Spiel, welcher bereits einige Cover-Versionen bekannter Musikstücke hervorbrachte.

Wie die Kollegen von dexerto.com berichteten, hat sich der YouTuber Rodrigo Lelles, auch bekannt unter seinem Gamer-Tag Sombra, passend zum Beginn der achten und letzten Staffel der HBO-Serie Game of Thrones ans Werk gemacht und deren Titelmelodie in Overwatch zum Besten zu geben.

Das Besondere daran: Lelles hat dabei gänzlich auf einen Aim-Bot verzichtet. Da sich auf dem Overwatch-Piano allerdings immer nur ein Ton auf einmal spielen lässt, musste der YouTuber mehrere Tonspuren aufnehmen und diese dann übereinander legen.

Die Resonanz des Videos auf reddit lobt vor allem den Schnitt, der besonders arbeitsintensiv ausgefallen sein soll. „Das hat kein Recht darauf, so cool zu sein, wie es ist“, lobt der reddit-User Misterwuss das Werk.