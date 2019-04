Quelle: afterglow13

Auf reddit sorgt derzeit ein Post für Aufmerksamkeit, in dem der Nutzer afterglow13 um Ratschläge bittet, wie er das Autogramm seiner verstorbenen Mutter auf seinem "Xbox One"-Controller möglichst lange haltbar machen kann. Rührend steht im dabei die Community zur Seite.

Für die Xbox One erschienen bereits eine Reihe von skurrilen Controllern, so auch das fettabweisende PUBG-Gamepad:

Afterglow13 möchte sicherstellen, dass die mit silbernen Filzstift geschriebenen Schriftzüge auf seinem Controller in Zukunft nicht verblassen. Via reddit wandte er sich mit seinem Problem an die Community, welche ihm prompt einiges an Rüstzeug an die Hand gab, mit welchem er die Langlebigkeit des Controllers sichern kann.

Einige User rieten dazu, von Aceton oder sonstigen Lösungsmitteln Abstand zu nehmen, da diese die Schrift zerstören würden. Ein Vorschlag, ebenso simpel wie genial, kam von dem Nutzer SyproGaming. Dieser empfahl afterglow13, den Controller am besten gar nicht mehr zu benutzen, um den Abrieb oder sonstige Beschädigungen der Verzierungen ganz ausschließen zu können.

