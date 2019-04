Was für Torhüter Oliver Kahn und Portugals Luis Figu Bananen und ein Schweinekopf sind, ist für Juan "Hungrybox" DeBiedma eine tote Krabbe. Der "Super Smash Bros. Melee"-Spieler wurde während eines Profi-Turniers damit beworfen.

Obwohl Super Smash Bros. Melee schon bald 20 Jahre auf dem Buckel hat, ist das Nintendo-Prügelspiel im E-Sports noch immer an vorderster Front vertreten. Erst am Wochenende fand mit Pound 2019 ein weiteres "Smash Bros."-Turnier statt, bei dem der Gamecube-Ableger ebenfalls eine Rolle gespielt hat.

Im Finale zwischen den beiden Spielern Joseph "Mango" Marquez und Juan "Hungrybox" DeBiedma ist es dann zum Eklat gekommen. Nachdem Hungrybox den Sieg errungen und somit 3.000 US-Dollar (circa 2.700 Euro) Preisgeld erhalten hat, wurde er von einem Zuschauer mit einer toten Krabbe beworfen. Das ungewöhnliche Wurfgeschoss hat den Profi-Spieler nur knapp verfehlt.

Dieser zeigte sich angesichts dieser Attacke vollkommen überrascht und wandte sich danach wütend an das Publikum. Später entschuldigte er sich via Twitter für seinen Ausfall und bestätigt dabei, dass er tatsächlich mit einer Krabbe abgeworfen wurde:

Sorry for losing my temper. Someone threw a fucking raw crab at me. After a 5 set losers run. Barely missed my head.



What the fuck man



Anyway GGs, no clue how I won that