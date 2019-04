Wer hat nicht schon einmal davon geträumt, neue Quests in The Witcher 3 - Wild Hunt absolvieren zu können? Der Modder rmemr könnte diesen Traum bald wahr werden lassen, denn er hat Tools entwickelt, welche die Erstellung neuer Quests ermöglichen.

(Quelle: YouTube, Erxv1)

Die Veröffentlichung von The Witcher 3 - Wild Hunt liegt nun schon fast 4 Jahre zurück und die Chancen, dass das Rollenspiel noch offizielle, neue Inhalte erhalten wird, stehen natürlich äußerst schlecht. Da kann es nicht schaden, wenn sich fleißige Modder selbst an die Arbeit machen und die Spielwelt mit neuen Missionen bereichern.

Der Modder rmemr hat eine Reihe von Tools erschaffen, die auf den Namen "radish" hören und es interessierten Spielern ermöglichen neue Quests für das Rollenspiel zu erstellen. Ganz so einfach ist das aber nicht. Laut rmemr sind die Modding-Werkzeuge nicht für Anfänger geeignet und sogar der Modder selbst benötigt Hilfe bei der Dokumentation und dem Erstellen von Anleitungen zu verschiedenen Themen und Aufgaben. Auf der Webseite Nexus Mods lassen sich die Tools jedenfalls bereits herunterladen.

Im obigen Trailer zu "radish" könnt ihr nicht nur die Ergebnisse seiner bisherigen Arbeit sehen, sondern erhaltet auch Einblick darauf, wie die Tools funktionieren. Mit etwas Glück bekommt rmemr tatkräftige Unterstützung bei seinem Vorhaben und ihr könnt schon bald neue Quests in The Witcher 3 bestreiten.

The Witcher 3 - Wild Hunt wurde am 19. Mai 2015 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht. Was würdet ihr davon halten, wenn es bald neue Quests für das Rollenspiel gäbe? Teilt uns eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren mit!