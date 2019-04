Cartoon-Serien wie SpongeBob genießen nicht nur an sich Kultstatus, sie bieten auch eine unerschöpfliche Quelle für zahlreiche Internet-Memes. Ein Unternehmen hat nun die berühmtesten davon als Spielzeug rausgebracht.

Das letzte Spiel um den berühmten Schwammkopf liegt schon 4 Jahre zurück:

SpongeBob- und generelle Meme-Fans können sich jetzt ihre liebsten Momente ins Wohnzimmer stellen oder bei passenden Situationen hervorziehen. Über Amazon sind sechs Figuren erhältlich, die vom Unternehmen Alpha Group produziert werden.

Dazu gehören folgende:

Memes für jede Situation, egal ob gerade Unsinn oder "eine Menge Phantasie" gebraucht wird. Quelle: Amazon.

Die Meme-Figuren kosten um die 22 Dollar. Außerdem auf der Shop-Seite erhältlich sind Hoodies, Kopfbedeckungen, SpongeBob-Food und andere Figuren.

Die Meme-Figuren erfreuen sich offenbar großer Beliebtheit, der verhöhnende SpongeBob ist nämlich schon ausverkauft. Was denkt ihr? Muss man so eine Figur unbedingt haben oder wartet ihr lieber, bis andere Memes als Spielzeuge rauskommen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!