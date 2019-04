(Seite 2, hier geht es zu Seite 1)

Was Days Gone nicht so gut macht

Bugs und schroffe Übergänge

Gerade in geschlossenen Räumen wie etwa Tunneln sind wir über Bugs gestolpert.

Zum Start von Days Gone dürft ihr euch direkt ein Update runterladen. Dieses ist 16 Gigabyte groß und soll viele der Performance-Probleme beseitigen. Auch beim Testen haben wir schon mit diesem Update gespielt. Dennoch hatten wir ein paar Momente, in denen uns Bugs über den Weg gelaufen sind.

So sind wir etwa einmal durch einen Tunnel gefahren, haben ein Auto berührt und wurden davon 20 Meter durch die Luft geschleudert - in unseren Tod. Ein anderes Mal tauche ein Auto direkt vor uns auf, sodass wir nicht mehr ausweichen konnten. Kleinere Pop-Ins von Gegnern und Gegenständen konnten wir mehrfach beobachten.

Daneben sind jedoch auch die Übergänge von Zwischensequenzen und Gameplay oftmals sehr schroff. So fahrt ihr etwa über eine Straße, erreicht einen bestimmten Punkt, an dem eine Mission beginnt. Anstatt, dass nun organisch eine Zwischensequenz anfängt, blendet die Kamera auf den Himmel um und in Zeitraffer beginnt sich die Tageszeit zu ändern. Anscheinend sind die Zwischensequenzen so aufgenommen, dass sie zu einer bestimmten Uhrzeit spielen. Wenn ihr also in der Nacht eine Mission beginnt, die am Tag spielen soll, gibt es keine organischen Übergänge sondern merkwürdige Sprünge.

Eher blasse Charaktere

Deacon St. John hat zwar einen Charakter, dieser ist aber recht eindimensional:

Auch wenn die Geschichte in Days Gone im Mittelpunkt stehen, sind die Charaktere eher blass, haben nicht viel Tiefe. Weder erzählen sie eine neue oder sonderlich einprägsame Geschichte, noch brechen sie mit irgendwelchen Stereotypen.

Deacon ist der schroffe Biker, der ab und zu - in Rückblenden - mal seine softe Seite zeigt. Er schimpft viel und wird schnell aufbrausend. Und auf diese eher eindimensionale Art inszeniert Days Gone die meisten seiner Charaktere. Zumal auch nie wirklich erklärt wird, wieso die "bösen" Menschen in diesem Spiel eigentlich böse sind. Wie sind sie dazu geworden? Was motiviert sie? Wieso schießen wir eigentlch auf sie und versuchen nicht, mit ihnen zusammen gegen die Freaker zu kämpfen? Kurzum, Days Gone gibt seinen menschlichen Figuren nicht genug Raum und Tiefe um wirklich einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen.

Es macht kaum etwas Neues

Auch die Missionen in Days Gone fühlen sich teilweise altbekannt an.

Das ist wohl der größte Kritikpunkt an Days Gone: Es macht nichts wirklich neu oder anders. Das Gute jedoch ist, dass das gar kein Kritikpunkt sein muss, wenn ihr von dem Spiel nicht erwartet, dass es eine neue Spielerfahrung ist.

Days Gone ist bereits seit über sechs Jahren in Entwicklung. Das merkt man dem Spiel an. Denn jede Mechanik, jedes Element des Spiels hat man so oder so ähnlich schon in anderen Spielen gesehen. Ein wenig Far Cry 5, ein wenig State of Decay 2, eine Prise The Last of Us.

Days Gone nutzt diese Zutaten - und nutzt sie auch gut -, lässt daraus aber nichts Neues entstehen. Es ist mehr die Addition von Dingen, die schon in anderen Spielen gut funktioniert haben. Open World, Stealth, Crafting, Story, Setting - es sind Versatzstücke. Aber, und das ist natürlich wichtig, Versatzstücke, die gut funktionieren.

Meinung von Matthias Kreienbrink

Ich bin ehrlich, nach meinem Anspieltermin habe ich mir ein paar Sorgen um Days Gone gemacht. Vielleicht war der dreistündige Ausschnitt einfach zu kurz. Vielleicht waren die ausgesuchten Missionen nicht die besten. Vielleicht aber haben die Entwickler seitdem auch noch gut an dem Spiel gearbeitet. Denn schlussendlich hat mir Days Gone wirklich Spaß gemacht. Es ist ein spannendes Spiel mit ungemein dichter Atmosphäre und gut funktionierenden Mechaniken.