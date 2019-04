Das seltenste PS4-Spiel aller Zeiten hört auf den Namen Poop Slinger. Hinter dem etwas merkwürdigen Spiel steckt eine mindestens ebenso seltsame Geschichte. Das Spiel führte nämlich sogar ein Unternehmen in den Ruin.

Poop Slinger ist ein Indie-Spiel aus dem Hause Diggidy.net, in dem ihr wortwörtlich mit Exkrementen um euch werft. Es wurde am 7. August 2018 auf Steam und am 1. April 2019 für PS4 veröffentlicht. Doch nicht viele Spieler scheinen von dem Release überhaupt etwas mitbekommen zu haben, denn obwohl es auf Steam schon über acht Monate erhältlich ist, lässt sich auf der Online-Vertriebsplattform keine einige Nutzer-Bewertung zu Poop Slinger finden.

Berichten der englischsprachigen Webseite VG247 zufolge hat sich die physische PS4-Version von Poop Slinger seit seiner Veröffentlichung nur 84 Mal verkauft und sorgte sogar für den Bankrott des Publishers Limited Rare Games. Das Unternehmen wurde angeblich von nur einer aus Russland stammenden Person geleitet.

Monate vor dem PS4-Release wurde das Entwicklerstudio Diggidy.net von Limited Rare Games kontaktiert, und zwar mit dem Anliegen als Hersteller einer limitierten Anzahl physischer Exemplare von Poop Slinger fungieren zu wollen. Das Angebot wurde akzeptiert. Limited Rare Games habe daraufhin ein Darlehen von einer Bank aufgenommen, um die Veröffentlichung zu finanzieren.

Am 1. April 2019 wurde der Verkauf der phyisischen Version von Poop Slinger mit einen Preis von 33,99 US-Dollar gestartet, doch die Verkaufszahlen hielten sich in Grenzen. Grund hierfür dürfte vor allem die unseriös wirkende Webseite gewesen sein, über jene das Spiel erworben werden konnte. Auf dieser soll abseits von einem Bild der Spielhülle, einem Sofortkauf-Button, einer Copyright-Signatur und dem Hinweis, das nur 820 Exemplare weltweit verfügbar wären, kaum etwas zu sehen gewesen sein. Die schlechten Verkaufszahlen dürften den Hersteller jedenfalls noch am selben Tag in Bedrängnis geführt und ihn dazu veranlasst haben, das Spiel für satte 50 US-Dollar anzubieten.

"Wir verkaufen nicht genug und haben Angst, dass wir das Geschäft aufgeben müssen", soll Limited Rare Games auf dem inzwischen geschlöschten Twitter-Kanal bekanntgegeben haben, "Wenn wir nicht alle Exemplare in zwei Stunden verkauft haben, müssen wir schließen. Zu viele Leute denken, wir seien ein Witz oder Betrüger, und das Spiel verkauft sich nicht".

Wie VG247 weiter berichtet, sollen die Verkäufe der physischen Version notwendig gewesen sein, um das von Limited Rare Games aufgenommene Bankdarlehen zurückzuzahlen. Am Ende des Tages erklärte der Publisher, das Spiel nicht mehr 84 Mal an den Mann oder die Frau gebracht zu haben und das Unternehmen in Folge schließen zu müssen.

Die Käufer sollen das Spiel jedenfalls noch erhalten haben - um Betrug handelte es sich damit nicht. Alle nicht verkauften Einheiten seien hingegen zur Rückzahlung des Darlehens verwendet worden. Mit nur 84 Exemplaren da draußen ist Poop Slinger jedenfalls das derzeit seltenste PS4-Spiel aller Zeiten.