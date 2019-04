Auch US-Präsidenten sind nicht vor Parodien gefeit. Das dachten sich auch die "Mortal Kombat"-Macher von Netherrealm Studios. Im neusten Ableger gibt es nämlich eine Anspielung auf Donald Trump. Für alle, die sich keine Details der Handlung vorweg nehmen lassen wollen, herrscht also eine strikte Spoilerwarnung!

Besagte Anspielung ereignet sich in einem Dialog zwischen Shao Khan und dem in Mortal Kombat 11 neu hinzugekommenen Charakter Kollector. So sagt der tyrannische Antagonist zum Neuzugang: "Let us make Outworld great again!" (deutsch: "Lass uns die Outworld wieder groß machen!").

Die meisten erinnern sich wahrscheinlich noch an den populistischen Wahlkampfslogan von Donald Trump "Make America great again!" im Zuge der amerikanischen Präsidentschaftswahlen 2017, worauf auch dieses Zitat aus dem Spiel offensichtlich anspielt.

Dabei ist Mortal Kombat 11 nicht das einzige Spiel, welches den amtierenden US-Präsidenten mit einer Verballhornung dessen bekannten Ausrufes aufs Korn nimmt: Auch Ubisoft konnte sich es mit Assassin's Creed - Odyssey einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen und brachte das Zitat, umgemünzt auf das Antike Athen, im aktuellen Machwerk unter.

Was Mortal Kombat 11 taugt, verraten wir euch in unserem Test. Trotz teils heftiger Kritiken am Spiel sollten auch Serienneulinge einen Blick auf den aktuellen Ableger riskieren - zumal laut aktuellen Berichten einiger Dataminer in den kommenden Monaten ganze 19(!) DLC-Charaktere nachgeliefert werden könnten!