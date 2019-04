Serien-Anhänger und Retro-Fans werden es sicherlich wissen: In Super Mario 64 gibt es einen unverständlichen Wortwechsel zwischen Mario und dessen Erzfeind Bowser. Über den genauen Wortlaut konnte lange Zeit nur spekuliert werden. Nun scheint es endlich Klarheit zu geben.

In Super Mario 64 müsst ihr euch wie so häufig in einem Endkampf Bowser stellen. Eure Aufgabe ist es dabei, das Ungetüm am Schwanz zu packen und in explodierende Metallkugeln zu schleudern. Gelingt euch dies, dann spricht Mario einen Satz, über dessen Inhalt bis vor Kurzem Uneinigkeit herrschte.

"So long, Bowser", mit einem langen 'G' - also "So long, eh Bowser!" - war dabei die gängigste Interpretation des unklaren Ausrufs. Auch "So long, gay Bowser" wurde teilweise vermutet. Im Remake Super Mario 64 DS änderte man die entsprechenden Satz einfach in ein simples "Bye, bye" ab. Im trüben fischen bezüglich der tatsächlichen Bedeutung muss nun allerdings keiner mehr.

Important question, @CharlesMartinet. Does Mario say "So long, Bowser!" or "So long, King Bowser!" in Super Mario 64 when he throws Bowser? — * The true name. (@4zy1twitr) 28. April 2019

Via Twitter hat sich nämlich Charles Martinet zu Wort geäußert - der Mann, welcher in Super Mario 64 dem berühmten Klempner seine Stimme lieh. Demnach würde die Zeile "So long, kinga Bowser", mit einem langen, gedämpften 'A' lauten. Wie es scheint wurde das Geheimnis nach all der Zeit nun endlich gelüftet!

Kennt ihr noch mehr ungeklärte Mysterien welche das Mario-Universum betreffen? Und wenn ja, hofft ihr darauf, dass diese eines Tages ebenfalls gelüftet werden? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!