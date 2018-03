Fragen und Antworten zu 13th Century: Death or Glory

Frage eingeben. Antwort bekommen. Weiterspielen.

Du hast ein Problem mit 13th Century: Death or Glory oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community. Und während du auf die Beantwortung deiner eigenen Frage wartest, kannst du ja anderen helfen und einige andere Fragen beantworten. Das einzige, was du zum Mitmachen brauchst, ist ein Spieletipps-Login.

Eine neue Frage stellen

Fragen

2 Antworten Spiel geht net was tun kill0u0now am 29. August 2010 um 17:08

also ich habs instaliert und gepatch und dann hab ich das spiel gestartet und dann kommt intro usw ...

1 Antwort Völker Minoc am 19. August 2010 um 13:32

Hallo, ich hab mir das Spiel heute geholt und wollte wissen welches das beste Volk ist? Danke ...

2 Antworten 13th Century: Death or Glory läuft nicht! Major1969 am 06. August 2010 um 15:34

Hallo zusammen.Vielleicht kann jemand weiterhelfen. Habe das o.g Spiel inkl. Patch installiert. Kein ...

1 Antwort Fraktionen Gamefreakdeluxe am 18. Dezember 2009 um 22:06

Welche Fraktionen(Länder) kann man bei diesem Spiel spielen? Ist das Spiel cool? Ich habs heute ...

2 Antworten belagerungen? bobobo am 28. März 2009 um 18:15

gbts belagerrungen ;und wenn ja wie?

Eine neue Frage stellen

Jetzt eigene Meinung abgeben

Was meinst du? Bewerte 13th Century: Death or Glory jetzt! Bitte wähle die Platform: PC Leser-Wertung: 75 %

18 Bewertungen

zur 13th Century: Death or Glory