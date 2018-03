Fragen und Antworten zu 18 Wheels of Steel

Fragen

keine Antworten Einheit ändern AssassinWarrior am 03. Oktober 2013 um 18:17

Wie kann von den imperialen Einheiten (mph) auf metrische (km/h) umschalten?

keine Antworten Zwischen wie vielen Fahren kann ich insgesamt ... asx33 am 10. September 2013 um 09:52

Ich habe schon einige Fahrer gesammelt, die ich ...

keine Antworten Warum bleiben die computergesteuerten Fahrzeuge ... asx33 am 10. September 2013 um 09:49

Jedesmal, wenn ich an der roten Ampel warten muss ...

keine Antworten GrafikProblem kick_rider am 17. Mai 2012 um 22:31

Hi wie oben gesagt hab ich Probleme mit den Texturen ich hab einen Rchner der das Spiel 250mal ...

keine Antworten wie kann ich die mods in 18 wos pttm installieren perbilt am 04. Februar 2012 um 17:37

habe mir grad mods für 18 wos pttm runter geladen weiss jetzt aber nich wie ich sie richtig einfüge ...

1 Antwort Installation von mods? PIHIL965 am 09. Februar 2011 um 17:18

Wie installiere ich diese mods. so das ich sie nutzen kann? BITTE helft mir ...

1 Antwort Geschwindigkeit Faktor-X175 am 15. November 2010 um 15:39

Eine Frage...Fährt man bei dem Spiel immer nur zwischen 50 und 55 mph ? Danke im Voraus !

1 Antwort Mods! SCHNELLLEEE ANTWORTENNN Milan19955 am 28. Oktober 2010 um 23:37

Frage1. ALSO ICH BRAUCHE MODS FÜR 18 WHEELS OF STEEL PEDAL TO THE METAL BITTTE DIE SEITE SCHICKEN ...

keine Antworten Teamspeak Hefry12 am 07. September 2010 um 15:22

gibts für 18 wos einen deutschen teamspeak channel ?

keine Antworten wo sind die mods kick_rider am 28. Januar 2010 um 18:23

Weiß jemand wo gute mods für das spiel sind

1 Antwort Tempromat schweinchenschlau2 am 18. Dezember 2009 um 21:53

Hallo, kann man bei den Trucks ein Tempromat einstellen also Tempromat ist son ding das macht das ...

1 Antwort mein spiel funktioniert aus irgend einem grund ... theautobahnpolizei am 25. November 2009 um 14:32

mein spiel funktioniert nicht mehr. irgend etwas ...

keine Antworten Direct x 9.0 TRAIN_er am 21. November 2009 um 18:36

Wie kann ich es von open gl auf Direct x9.0 umstellen Danke für schnelle antwort ...

3 Antworten Windows 7 Zeven am 04. November 2009 um 18:55

Geht es für Windows 7

1 Antwort spiel klapt net bollykids am 05. September 2009 um 14:53

da stet ima das betribssystem konnte leider kein system zum rendern der spielgrafik ...

