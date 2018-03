Fragen und Antworten zu 3rd Birthday

Fragen

3 Antworten Bunker Pile nicht freischaltbar Charun am 04. Oktober 2013 um 13:10

Hey Leute, ich spiele zur Zeit das Spiel und habe wirklich Alles bis auf die letzte Spezial ...

2 Antworten Hilfe :/ jmgrauert am 30. April 2013 um 23:37

Also ich bin jetzt lv72 und habe das spiel in Easy,Normal,Hard durch hänge aber immoment bei Deadly ...

5 Antworten story Ranko am 11. Dezember 2012 um 12:02

wie ist die story des spieles so? überlege es zu kaufen bin aber nicht sicher ;D auserdem würd ich ...

2 Antworten Lohnt es sich? the_strikerx135 am 06. August 2012 um 11:40

hi,lohnt sich das spiel und ist es auf deutsch. wens geht mit begründung!THXim vorraus!

2 Antworten Wichtige Fragen... bitte schnell antworten.. G-power am 24. Juli 2012 um 13:55

Moinsen,.. wollte ma wissen wie das Game allgemein so ist und vorallem ob es eine Deutsche syncro ...

2 Antworten Kapitel 2 - Insane - Mother Koralistanz am 27. Mai 2012 um 14:19

Hallo allerseits, ich bekomm den feat "Swift return from inside Babel" nicht hin. Ich schaffs ...

2 Antworten Problem bei nem Endboss Larxene97 am 16. Mai 2012 um 23:25

Ich habe das Spiel erst seid heute, und hab direkt ein Problem. Und zwar hat sich gerade ein junges ...

3 Antworten 2.Fragen ? cheat? onin am 06. Mai 2012 um 01:23

1) Woher bekommt man cheats oder wo muss man sie eingeben ? 2) könnt ihr mir dann ein paar ...

4 Antworten Conserve Ammo Humanuid am 01. Mai 2012 um 21:30

Hat irgendjemand eine Ahnung was ich dafür machen muss?

2 Antworten Weitermepfehlungen? nabor_man am 03. März 2012 um 10:58

Ich wollte mal fragen ob ihr das Spiel weiter empfehlen würdet oder nicht. Freu mich schon auf ...

2 Antworten Endboss Kyoya-Tategami am 06. Februar 2012 um 00:37

Guten Abend (o.o) zusammen. Bin gerade im letzten Kapitel und schaff den letzten gegner nicht. Da ...

1 Antwort kaufen Dark_Scout am 26. Januar 2012 um 14:24

kaufen oder nich? preis : 20 euro

3 Antworten View-Mode freischalten L-tight am 22. Januar 2012 um 12:50

Ich habe das Spiel jetzt durchgespielt und hatte am Ende das Santa Soldier Kostüm an. und Bevor man ...

1 Antwort Speichern? Ricolena44 am 21. Januar 2012 um 16:59

Hallo, ich wollte mal fragen, ob man auch während des Spiels speichern kann, oder nur nach einer ...

13 Antworten Gibts das Spiel noch In den Geschäfften? Drago-ran am 01. Januar 2012 um 20:49

ich wollte nur mal fargen obs das spiel noch in geschäfften gibt. und da die meisten elektro märkte ...

