Fragen und Antworten zu A New Beginning

Fragen

keine Antworten Küchenboard Hermann76 am 20. März 2013 um 14:15

Was ist mit küchenboard gemeint?

keine Antworten Alternatives Ende Starin11 am 05. Dezember 2012 um 19:12

Gibt es eine Möglichkeit für ein alternatives ende bei dem Fay nicht stirbt? würde mich echt ...

keine Antworten Atlas 1 - Apollo robbe239 am 23. November 2012 um 18:51

Also ich hänge gerade fest. Ich sollte besagten Atlas wegrufen lassen, das habe ich auch getan. Nur ...

keine Antworten Prolog Tersch am 22. Februar 2012 um 15:00

Die Schraube im Motor ist entfernt, der Fahrradschlauch und der kaputte Schraubenzieher sind im ...

1 Antwort Datenkristall MDD2696 am 07. Januar 2012 um 21:11

Dieses Mänchen im Terminal sagt immer das ein Fehler aufgetreten ist und das im Schrank ein ...

1 Antwort Kap 4, Dr. Braun und die Gewürzmischung charlychaplin am 29. November 2011 um 20:22

Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Ich soll dem Braun den Orangensaft geben, den habe ich ja, und ...

1 Antwort Prolog, betreten der Hütte charlychaplin am 27. August 2011 um 08:50

Beim Prolog bin ich mit dem Motor fertig, gehe zur Hütte herunter. Aber ich kann sie nicht betreten. ...

1 Antwort Kaptiel 4, Teil 2 Middi123 am 18. April 2011 um 20:31

Ich komme nichtmehr weiter, der Mann in der Regie sollte durch die Menge abgelenkt sein, aber ist er ...

1 Antwort Was macht man da? YoshiBrawl2009 am 05. Mai 2009 um 17:03

Worum geht es in dem Spiel?

