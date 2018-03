Fragen und Antworten zu ace attorney phoenix justice

Fragen

1 Antwort Sprache Rocky1123 am 24. Juli 2014 um 10:52

In welchen Sprachen gibt es das Spiel?

1 Antwort Ich suche dieses Spiel finde es aber nicht hilfeee ... Kanzaki am 03. Februar 2014 um 19:54

Naja ich suche das Spiel jetzt schon für eine ...

1 Antwort der 4te beweis von franziska I3lex am 24. Januar 2013 um 16:08

ich hab das spiel jetz durch und es kam heraus das ein beweisstück nie im gerichtssaal ankam würde ...

2 Antworten Fall 4 -> Komm nicht mehr weiter Shiva_Diamantstaub am 29. Dezember 2012 um 23:33

Wie der Titel sagt: Ich bin in Fall 4 und komm nicht mehr weiter *seufz* Ich kann jetzt nach dem ...

1 Antwort Fall 4 will powers 1 aussage XHamidX am 15. Oktober 2012 um 21:45

Bei welcher Aussage muss ich wasn Präsentieren? PS : Hab schon Überall angegriffen ...

1 Antwort Leb Wohl, Wandel Teil 3-2 Ermittlungen sungi45 am 11. August 2012 um 17:49

ich komme nicht weiter.. ich hab sogar bei den lösungen nachgeschaut: When: March 22 Where: Police ...

2 Antworten Fall 4 2-1 Prozess Kreuzverhör Dick Gumshoe Lucario_X am 07. August 2012 um 18:59

1. Matt Engarde und Juan Corrida waren erbitterte Rivalen. 2.Jeder dachte vom anderen, er stünde ...

5 Antworten Extrem Eigenartig worrierofsunset am 12. April 2012 um 23:24

Auch wenn diese Frage wahrscheinlich nie jemand lesen wird weil das Spiel schon etwas Älter ist muss ...

6 Antworten Veränderung Pikaraichu115 am 07. Dezember 2011 um 16:13

Was ist die Veränderung von Phoenix Wright Justice for all?

1 Antwort Fall -4 Anfang gelöschter User am 06. Dezember 2011 um 17:00

also ich muss beweise sammeln in diesem Saal und ich habe Tomatensaft als jetzt neustes beweis was ...

2 Antworten Pheonix wirght Luluna am 24. November 2011 um 22:29

warum nennt Maya Pheonix wirght immer Nick ?

1 Antwort Lohnt es sich ? gelöschter User am 05. November 2011 um 20:56

Also ich hab Phoenix Ace Attorney schon mal gezockt (zocks immer noch bin fast fertig mit der ...

2 Antworten Fall 4 Teil 4-1: Prozess Will Powers Aussage Seiya001 am 02. November 2011 um 13:25

Hallo ich sitzt wie der Überschrift zu entnehemen im Gerichtssaal und Will Powers macht folgende ...

