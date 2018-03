Fragen und Antworten zu Ace Attorney - Tribulations

Fragen

2 Antworten verstehe nicht ganz terranto99 am 29. Dezember 2012 um 16:55

muss ich die vorgeschichte kennen, um alles zu verstehen?

1 Antwort 3. Fall - 2. mal vor Gericht! itzvani am 31. März 2012 um 15:23

So ich spiel jetzt seid ltzter zeit länger Phoenix Wright und ich wollte Fragen ob mir jemand helfen ...

keine Antworten Fall 4? LaoShan-Lung am 29. März 2012 um 20:52

Hey, ich hab den Fall letztens durchgespielt, hab aber vergessern was dieser Terry Fawles zu der ...

1 Antwort 1 Fall mit Dehlia karolinamsial am 30. Dezember 2011 um 13:31

Als Dahlia sagt:" ich bin jetzt schon zeit acht monaten mit ihm zusammen" ab da hab ich kein plan ...

2 Antworten Miles Edgeworth? Ruffy151 am 18. Dezember 2011 um 10:23

Hi Ich mag die Ace Attorney-Reihe sehr und habe die beiden Vorgänger auch schon gespielt. Nun möchte ...

3 Antworten lohnt es sich? crazyViki am 01. November 2011 um 17:29

lohnt es sich, das spiel zu kaufen? (muss man iwelche vorraussetzungen haben?)

2 Antworten 3.fall in der strafanstalt bei meggy Kami-Sakura am 24. Oktober 2011 um 13:24

Ich hoffe mir kann einer Helfen ich komme einfach nicht weiter bei den Ermittlungen bitte helft mir ...

4 Antworten Erscheint Godot auch in einem anderen Teil? Feena_04 am 18. August 2011 um 05:04

Hallo erstmal :) Ich wollte wissen, ob Diego Armando noch i.wo in einem anderen Teil von Ace ...

1 Antwort frage.. ? gelöschter User am 16. Juli 2011 um 14:15

Gib das auch irgenwann auch für Ps3 loht das zu holen wie geht das Story wie viel koste das ...

1 Antwort Frau Andrews Geheimnis - Die heilige Urne Mainy am 09. Juli 2011 um 12:12

Hallo, ich glaube ich habe ein Problem. Und zwar ist Pearl schon zurück nach Kurain gegangen und ...

9 Antworten 2.Fall der gestohlene Wandel Teil 4-2 Prozess SakuraNagisa am 01. Februar 2011 um 21:24

Ich brauche hilfe beim ersten Kreuzverhoer mit Atmey.Ich komme da einfach nicht weiter!Brauche ...

3 Antworten 3. Fall- Wandel nach Rezept 2.Kreuzverhör Mila007 am 25. November 2010 um 17:06

Also ich bin jetzt zum zweiten Mal im Gericht und bin gerade in der ersten Aussage von Jean ...

1 Antwort Phoenix Wright Wii Version Yvane_dray am 21. November 2010 um 10:00

Hallo, ich hab da mal schnell ne Frage ;) Wie schalte ich denn jeweils die 5ten Fälle von Justice ...

