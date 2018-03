Fragen und Antworten zu Ace Combat 6

Fragen

1 Antwort Ne frage empty8596 am 24. Februar 2013 um 08:37

manchmal sagt der missions leiter fox 1 fox 2 fox 3 was soll das heißen

keine Antworten joystick shadow26 am 02. Juni 2012 um 15:11

braucht man einen joystick für das spiel? und wen ja welchen würdet ihr empfehlen?

1 Antwort Hey was ist dieses ass der asse beim freien flug ... Patrick07082000 am 01. März 2012 um 13:03

wenn man ins menü auf kampagne geht und dann auf ...

keine Antworten medallien allabamsam am 29. Februar 2012 um 21:55

wie kriegt man die medallie für schnelles durchsüielen der kampange in 2:15stunden? kann das auch ...

2 Antworten Frei herum fliegen David48 am 21. April 2011 um 11:55

Kann man in dem Spiel auch frei herumfliegen ohne Missionen zu machen?

1 Antwort Ne FRage! sumpf am 12. März 2011 um 12:58

Wie kann man zu zweit spielen? thx im voraus

3 Antworten ESM is aktiv _Kaine_ am 13. Februar 2011 um 13:29

Was ist das? Manchmal steht sagen sie über Funk: ESM is aktiv.

4 Antworten CFA 44 Nosferatu Farben? SpartanD62 am 24. Januar 2011 um 17:31

hallo ich hab das spiel fast auf ass durch und man hat mir gesagt, das man die nzweite farbe erhält ...

1 Antwort flugzeuge freischalten niklas_killer19 am 14. Januar 2011 um 13:36

wie schaltet man flugzeuge frei und wo kann amn die erwerben ..?

1 Antwort Nur 13 Missionen? Weissichdochnet am 15. Dezember 2010 um 19:55

Frage steht oben

1 Antwort hallo erstmal Niklas223 am 12. Oktober 2010 um 17:03

wollte fragen,wie man die letzte farbe der nosferatu freischaltet

2 Antworten Flugzeugfarben Niklas223 am 11. Oktober 2010 um 13:43

kann mir einer sagen,wo mann die farben von der refale m und die F/A-18 F super hornet thx im voraus ...

