Fragen und Antworten zu Afrika Korps vs. Desert Rats

1 Antwort Wie kann ich ein Flugzeug "klauen"? Callavsg am 18. August 2011 um 23:20

Guten Abend, ich hab da ein Problem und zwar: Wenn ich bei der Mission am Flugplatz (ziemlich ...

keine Antworten Mission 6 statt 7 juli03 am 16. April 2011 um 18:30

komme nicht bei mission 6 wo man die 10 dinger zerstören muss weiter bitte schnell antworten!

keine Antworten Cheats juli03 am 12. April 2011 um 17:48

die Cheats die bei den kurztipps stehen gehen bei mir nicht wieso? bitte schnell antworten

keine Antworten Komme bei der mission 7 nicht weiter juli03 am 12. April 2011 um 17:38

Komme bei der mission 7 nicht weiter bitte um antwort! :)

1 Antwort Wer spielt noch online? Hitspieler am 28. November 2010 um 20:32

Frage steht oben!

1 Antwort Map Editor Crashkiller62 am 21. September 2010 um 17:03

Ich habe ein problem bei dem map editor und zwar wenn ich eine gruppe von soldaten markiert habe wie ...

5 Antworten wie kan bei multi player auf bereit machen medion3369 am 15. Mai 2010 um 10:51

ich kan irgend wie nicht auf bereit gehn

1 Antwort laden/speichern nixnox am 01. Juni 2009 um 21:59

Hallo.Also Afrika Korbs AK vs DS klappt auf meinem computer perfekt aber sobald ich versuche zu ...

1 Antwort ak vs. dr geht nicht aggroinberlin am 25. Januar 2009 um 13:25

hallo erstmal. jetzt zu mein problem: also ich besitze afrika korps vs. desert rats schon seit 3 ...

