Fragen und Antworten zu Agarest - Generations of War

Fragen

1 Antwort Valeria bekommen Horsemen am 02. April 2014 um 00:15

ich habe in der zweiten Generation das Problem dass es mir einfach nicht gelingt Valeria als ...

keine Antworten Elektro skills Roxor303 am 07. Oktober 2013 um 23:23

Hi ich hab das spiel erst seit kurzem und hab jetzt einen Elektro skill bekommen den leo zwar ...

keine Antworten Die Combos gelöschter User am 27. Dezember 2012 um 16:24

Hallo, also ich wollte mal fragen welche effektiven combos die spieler haben. Evas combo kenn ich ...

1 Antwort 3. Generation Endboss neo_bahamut am 24. Oktober 2011 um 17:58

Tach alle zusammen, kann mir jemand ne vernünftige strategie gsagen, wie man diesen dämlich Burga ...

1 Antwort Spiellänge Ogami am 09. Oktober 2011 um 15:27

Wie lage braucht man für das Spiel? Danke im Voraus^^

keine Antworten Forbiten Bokk 2 Punio916 am 10. April 2011 um 11:35

wo finde Ich das 2tes Buch?

2 Antworten das game ? gelöschter User am 19. März 2011 um 14:16

wie ist es ? lohnt es sich ? wie viel kostet es im laden etc.. ? wie ist die story ?

keine Antworten wald am anfang MagicDonald am 31. Dezember 2010 um 03:42

Hallo leute ich ja be mal ne frage ich habe das spiel erst seit kurzem und komme im wald ziemlich ...

1 Antwort Hilfe pls Skillen und Kämpfen Mintymint am 23. November 2010 um 16:26

guten tag, hab mir das spiel vor nen paar tagen besorgt und stelle mich glaube ich nen bisi falsch ...

keine Antworten Closed Forest CG577 am 19. September 2010 um 13:02

Hallo, ich muss mit der zweiten Generation den Closed Forest durchqueren und finde den Ausgang ...

1 Antwort zu den Titeln in der Abenteurer Gilde bobbie55 am 28. Juli 2010 um 08:28

Hey. Bei einem Title muss an einen Mieshas besiegen. für den title muss man uch salamander, earth ...

1 Antwort ist das spiel wirklich so schlecht wie bei der ... Laharl177 am 24. Juli 2010 um 18:03

ich wollte ma wissen ob es gut oder scheiße is ...

2 Antworten Fixe oder freie Kämpfe xAnbux am 09. Mai 2010 um 21:30

Wollte mal Fragen ob es nur einen festen STory und Kampfweg gibt oder ob man auch freie Kämpfe ...

5 Antworten Spezial Bilder Sequenzen (Z.B. Bilder wo die Girls ... Schneekatze92 am 18. April 2010 um 18:49

Ich wollte mal fragen ob wer rausgefunden hat, wie ...

