Fragen und Antworten zu Age of Empires 2 HD

Fragen

keine Antworten Hallo ich hab da mal ne Frage.. kann man die ... JasonMessi86 am 12. Februar 2018 um 11:54

Ich kann das bei den Spieleinstellungen nicht ...

keine Antworten Spiel Version festlegen (1.3 oder 1.4(c) statt ... bananabert am 25. Oktober 2017 um 16:45

hallo zusammmen, ich konnte über voobly immer ...

keine Antworten Ich kann nicht in Age of Emires 2 HD Edition ... m_yali am 17. August 2017 um 14:47

Ich habe eine frage ich habe jetzt Age of Empires ...

keine Antworten KI Gegner geben nach 5 Minuten auf ESV1411 am 12. Januar 2017 um 19:49

Ich starte ein Spiel mit 8 Spielern nach ca 5 Minuten gibt einer nach dem anderen auf es läuft also ...

1 Antwort Über Steam auf deutsch Ruud am 16. Dezember 2016 um 15:16

Ist das spiel komplett auf deutsch übersetzt (wie im orginalen von 1999) oder nur auf englisch. ...

keine Antworten AOE 2 HD selbst erstelltes Szenario funktioniert ... 81Chrischy81 am 12. Oktober 2016 um 23:17

Hallo zusammen Ich habe eine Karte bzw Szenario ...

1 Antwort Spiel ohne Teams ChPetz am 21. Juli 2016 um 17:00

Hallo Leute, kurze Frage. Wenn ich im Spiel keine teams setze, spielen dann die KI's auch ...

6 Antworten Age of Pmpires 2 HD Nemesisxx am 26. Oktober 2015 um 16:40

Hallo an Alle, habe mir ebenfalls Age of Empires HD über ebay gekauft. Seriennummer vom Spiel wurde ...

keine Antworten AoE II Grafikfehler BHDO_Recon am 23. Oktober 2015 um 11:24

Hallöchen liebe Community ;), Ich habe mir heute Age of Empires: II HD Edition auf Steam gegönnt, ...

keine Antworten Pack ich das ? Embust am 13. Juli 2015 um 23:19

Hi Ich hab einen sehr alten Rechner und weiss nicht ob mein Pc die HD Edition packt... Mein Pc ...

2 Antworten Feuer-Trireme raven1337x am 16. Februar 2015 um 17:32

Wie kann man Feuer-Triremen herstellen?

1 Antwort Keine Angriffe bei Schwierigkeit Standard? gencapd am 10. Januar 2015 um 22:19

Guten Abend, kann es sein, dass mich Gegner, deren Schwierigkeit auf Standard eingestellt ist, ...

keine Antworten wie ändert man den namen und das bild einer ... slion206 am 07. Dezember 2014 um 12:12

wie es schon oben steht will ich wissen wie man ...

keine Antworten Friedenszeit einstellen? Captain_Charisma am 24. August 2014 um 19:09

Hallo, kann man Friedenszeit einstellen? Danke

keine Antworten Multiplayer Problem / Connection Probleme King_Chaos am 18. Juli 2014 um 23:37

Hallo, ich habe mir letztens AoE 2 HD zugelegt, weil ich mit nem Kumpel zusammen online zocken will, ...

