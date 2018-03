Fragen und Antworten zu Age of Empires - Age of Kings

Fragen

1 Antwort Das Schwert der Heiligen Luno am 01. Januar 2015 um 19:19

Hallo zusammen Ich scheine selbst fürs Tutorial zu blöd zu sein... ich hänge in der 2ten Johanna ...

1 Antwort Speicherfehler? NamemitFantasie am 13. Juni 2014 um 23:11

Guten Abend, Ich kann seit Sommer'13 meine Imperiumskarten nicht mehr beenden. Wenn ich alle Gegner ...

1 Antwort Kathedrale bauen? Jessi4ever am 18. Februar 2013 um 17:14

Hey Leute, ich bin gerade bei Mission 6 bei Johanna v. Orléans, wo ich eine Kathedrale bauen muss. ...

4 Antworten akkooooooon richard 4. mission! gelöschter User am 09. Februar 2013 um 18:04

Ok, ich weiß eigentlich ist diese mission so gut wie durchgelutscht, aber bittebitte ich kapiere es ...

3 Antworten 4. Mission Minamoto (Yashima) nononono999 am 11. September 2012 um 20:26

also ich komme bei der mission Yashima (Minamoto) nicht weiter (BITTE ausführlich) danke im voraus

3 Antworten Saladin-Rückeroberung von Jerusalem SDVSRW am 03. September 2012 um 17:57

Ich weiß , das diese Frage schonma gestellt wurde, und ich hab auch die tipps davon befolgt , aber ...

2 Antworten Richard Löwenherz- Die Belagerung von Akkon SDVSRW am 26. August 2012 um 10:29

Hey Leute , ich könnte ma eure Hilfe gebrauchen , denn ich komm bei der 4. Richard Löwenherz ...

2 Antworten Begrenzte Einheiten flo2000 am 06. August 2012 um 13:54

Hallo Leute ich wollte mal fragen was ich machen muss um mehr Einheiten machen zu können ich kann ...

1 Antwort 3 wichte fragen frano946 am 23. Juli 2012 um 14:43

1.und zwar bei dem spiel age of empires liegen doch diese komischen leuchtenden eier in schatztruhen ...

4 Antworten dschingis khan 4 mission king-of-kings13 am 14. Juli 2012 um 20:29

immer wenn ich die mission schaffe is da nur ein schwarzes bild und des lädt nix mehr hab alles ...

8 Antworten Komplettlösung Minamoto! Zocker-Teule am 02. Juli 2012 um 17:21

Hallo Leute, ich könnte mal Hilfe gebrauchen, denn ich hänge jetzt schon eine ganze Weile bei der ...

1 Antwort Dschinges Khan Mission 5 teguma am 17. Juni 2012 um 09:37

Ich weiß nich wie man das schaffen soll ständig stirbt bei mir dschingis Khan :-( und die truppen ...

4 Antworten Saladihhhhhhhn - Rückeroberung Jerusalems gelöschter User am 09. März 2012 um 15:33

So, ich brauche nur noch diese Mission (und halt auch die danach, aber die kann ich ja nicht ...

1 Antwort 2 mission minamoto gelöschter User am 25. Februar 2012 um 18:21

kann mir einer bitte helfen

1 Antwort 2. mission minammot "oder so aehnlich gelöschter User am 24. Dezember 2011 um 19:38

Ich bin grad beim der 2. mission komm da aber nicht weiter hab schom von der Mitte probiert und ...

