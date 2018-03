Fragen und Antworten zu Age of Pirates

Fragen

keine Antworten Offiziersmangel ShinigamiGamingInc am 05. Mai 2016 um 08:40

Ich habe leider über einige Zeit meine Offiziere verloren, jetzt habe ich nur noch meine Besatzung ...

1 Antwort age of pirates super mod engine funktioniert nicht ... maxi8193 am 14. Juni 2014 um 21:03

wenn ich auf das spiele icon klicke läuft erst ...

1 Antwort Startprobleme bei AOP CT! Natcho38 am 07. Dezember 2013 um 15:54

Hey ich habe ein Problem beim starten AOP CT zuerst habe ich es installiert (win7) alles normal und ...

1 Antwort Wie kommt man aufs Schiff Noel111 am 27. September 2013 um 07:58

Wie komme ich vom Strand aus auf mein Schiff. Ich kann es verändern, neue Segel kaufen etc. aber ich ...

keine Antworten Fehler vom Spiel Gimmli99 am 09. September 2013 um 01:56

Hallo erst mal,also ich habe ein großes Problem das ist nämlich so:ich kann mit niemanden reden und ...

keine Antworten Wie kann ich meine Startprobleme beseitigen? Friedrich97 am 18. Juli 2013 um 16:42

Hey Leute Ich habe ein Problem mit AGE of Pirates! Ich habe das Spiel heute instaliert und wollte es ...

keine Antworten Wie besiegt man denPiratenkönig? DerGamer99 am 21. Juni 2013 um 19:52

Hi, wollte mal fragen wie man den Piratenkönig besiegen kann. Den Auftrag erhält man ja in der ...

keine Antworten Unter Deck eingesperrt P3H7 am 21. November 2012 um 06:55

wenn ich wie das Schiff betrette, die Offiziere mehr sold verlangen, dannach will ich die Kabine ...

keine Antworten Offiziere Rodelheini am 24. Juli 2012 um 18:21

also ich bin jetzt der piratenkönig und hab schon en paar kolonien erobert aber ich finde keinen ...

keine Antworten Flying Dutchman mod JackyDance am 13. Mai 2012 um 13:23

hi! ganz einfach, ich suche einen mod, worin sich nur schiffe bzw. die flying dutchman befindet und ...

1 Antwort Absturz und Planken meganie3 am 26. Februar 2012 um 11:00

Hi Leute ich habe 2 probleme: 1.:Manchmal wenn ich normal spiele kommt nach einer weile die ...

1 Antwort wer kennt tipps und tricksvon age of pirates -c ... pappnase-xxl am 25. Februar 2012 um 05:27

Hallo zusammen wie bekomme ich an meine ...

keine Antworten absturz orkboss123 am 20. Februar 2012 um 19:32

hallo erst mal wenn ich immer im spiele ordner ihrgenwas verändere stürtzt mein spiel ab dann kommt ...

keine Antworten fehlermeldung --' Rodelheini am 11. Februar 2012 um 17:42

also immer wenn ich des spiel auf meinem windows 7 laptop starten will kommt : Protection System ...

2 Antworten wie erobere ich kolonien? grobius2170 am 08. Februar 2012 um 20:25

wie erobere ich kolonien?

