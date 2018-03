Fragen und Antworten zu All My Gods - Die Götter Roms

Fragen

keine Antworten Mehr Kohle Adja am 21. Juni 2017 um 18:42

Hallo Leute, trotz neue Banken und einer Menge Scheunen bremst mein Gold bei 20.000 Einer ne ...

keine Antworten Wer kann mir bei ALL MY GODS weiterhelfen? wabila am 23. Februar 2017 um 11:19

Hab das Spiel neu gekauft, aber sobald ich die erste Holzfällerhütte baue, bleibt es bei genau 99% ...

keine Antworten all my gods geht nicht basti26 am 02. September 2016 um 14:26

moin hoffe ihr könnt mir helfen bei dem spiel all my gods wenn ich ein holzfällerhütte baue bleibt ...

keine Antworten Wer kennt weitere Tipps von All my Gods-Die Götter ... Sosistres am 12. August 2015 um 17:20

Ich suche den 5.Soldaten, wo kann ich den finden? ...

keine Antworten Wie kann ich Kohl sammeln ohne dass er sofort ... Juma53 am 22. Juli 2015 um 17:46

Ich muss 70 Kohl sammeln. Habe inzwischen 5 ...

keine Antworten Mehrere Probleme: Kein Käse & Mana-Abzug Rucas am 19. Juli 2015 um 12:25

Hallo, ich habe folgende Probleme: Nach jeder Runde (Resourcen) bleibt mein Käse bei 0 stehen obwohl ...

2 Antworten Wer kennt weitere Tipps und Tricks von All My Gods ... 15Freya21 am 27. Januar 2015 um 12:02

Wie kann ich ein Theater bauen bzw. habe ich trotz ...

1 Antwort Helft mir BITTE! ~~~~ICH KANN KEINE UNIVERSITÄT ... zurzel am 23. Juli 2013 um 00:20

Ich kann keine Universität bauen! Habe 2 ...

1 Antwort Hafen wie und wo? Bea76 am 11. Februar 2013 um 15:59

Habe Probleme den hafen zu bauen. Lt. Beschreibung geht das auf dem Marktplatz. Habe ich auch ...

2 Antworten Vulkanschicht (Saphira) am 15. Januar 2013 um 20:51

Wie beseitige ich die Vulkanschicht?

1 Antwort Wo kann das Freie Spiel gestartet werden ? Anjana am 29. Mai 2012 um 17:30

Hat man das Spiel gewonnen kommt der Hinweis der Götter , dass man das Spiel erneut mit einem ...

1 Antwort Wie baue ich eine Holzstrasse? cutie0701 am 25. April 2012 um 12:37

Ich soll nun eine Holzstrasse vom Rathaus zur Treppe bauen. Hab ich getan, trotzdem ist dort noch ...

