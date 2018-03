Fragen und Antworten zu All Star Cheerleader

Fragen

1 Antwort kuchen für becka igel2004 am 13. Januar 2013 um 14:20

Ich bin in Nacht 6 und soll für becka ein kuchen in der cafetaria holen aber ich verstehe nicht wo ...

keine Antworten Ich finde die Kristallkette nicht in Tag8\Nacht 4 Superleni am 24. August 2012 um 12:43

Ich hab Pearl schon gefunden aber sie sagt ich muß erst ihre Kristallkette suchen. Wisst ihr wo sie ...

keine Antworten Schlafzimmerschlüssel ? mustajo am 30. Juni 2012 um 11:59

Kann mir jemand sagen, wo ich den Schlafzimmerschlüssel finde ? Hab schon überall gesucht, aber ...

keine Antworten Jede Trainingseinheit Incredigirl am 03. September 2011 um 17:06

Wie kriegt man bei Coach Megan jede Trainingseinheit, wie oft muss ich jede machen, um die nächste ...

1 Antwort Wo kann man überall CoverGirl-Poster anhängen? vivien1999 am 14. Juni 2011 um 11:06

Hallo erstmal! Ich würde gerne wissen wo überall die Nummerierungszeichen für die Poster sind. ...

1 Antwort hilfe Vulkan1 am 13. März 2011 um 07:48

ich bin bei tag 7 und habe ein treffen mit becka aber ich weiß nicht was ich da machen muss. danken ...

keine Antworten hilfe Vulkan1 am 13. März 2011 um 07:45

ich bin bei tag 7 und habe ein becka treffen aber ich weiß nicht was ich da machen muss. danke im ...

keine Antworten hilfe Vulkan1 am 28. Februar 2011 um 17:45

ich bin bei nacht 4 und uss den stab holen aber ich komme nicht weiter.

1 Antwort ich soll eine blaue unifor anprobieren das hab ich ... Zoouna am 20. Februar 2011 um 14:15

ich soll eine blaue unifor anprobieren das hab ich ...

1 Antwort 2.Nacht Aufgabenlösung sherifa am 26. Dezember 2010 um 22:43

hay ich bin jetzt auf den Footballfeld aber bekomme die Aufgabe von Maskotchen nicht gelöst könnt ...

3 Antworten Strafdienst Hannahjasi am 26. Dezember 2010 um 08:35

Also ich hab halteinen strafdienst ekommen ud solll die flagge hissen in der nähe des footballfeldes ...

1 Antwort ´Komm nicht zurück Tesi97 am 28. August 2010 um 12:02

Ich bin in Nacht 4, da wo ich den Spuadstab zum Tigersquad bringen muss und ich komm nich zurück. Am ...

keine Antworten Lohnt es sich ? Tami97 am 06. Juli 2010 um 12:21

Ich hab mal ne Frage ! Lohnt es sich dieses Spiel zu kaufen ?

2 Antworten HIlfe bei 2. Nacht Scptoom am 03. April 2010 um 23:03

Hallo... Könntet ihr vielleicht mal genauer beschreiben wie man in der 2. Nacht zum Footballfeld ...

1 Antwort Hilfe! Plakate aufhängen.. DanceMaureen am 02. März 2010 um 15:44

Hey. Ich bin bei Tag 5 oder so und ich wurde gerade zum Captain gemacht. Jetzt muss ich als neuer ...

