Fragen und Antworten zu Alone in the Dark 4

Fragen

keine Antworten ich checke garnichts gelöschter User am 07. Dezember 2011 um 14:39

hey leute ich habe ein problem(EIN GROßES)!^^wen ich die frau nehme und diese viecher anblende ...

1 Antwort Soll ich es mir kaufen? zockergamer am 16. August 2011 um 21:55

Also ic hweiss nicht ob es sich lohnt dieses Spiel zu kaufen die leute sagen ja eher es ist ganz ...

keine Antworten Speicherkarte? TS_HP_Veqqii am 12. April 2011 um 19:12

Heyy qroßes Problem ich will des starten denn erscheint da Speicherkarte formatieren und jetzt kommt ...

keine Antworten wo is die kerze ? king_henne am 12. Februar 2011 um 17:38

hey yo mir wurde gesagt um die falltür zu öffnen braucht man ne kerze jetz meien frage: wo find ich ...

keine Antworten Wie oder wo muss ich die codes eingeben bei der ... hardstyle-shappy am 25. Oktober 2010 um 17:55

Hallo alle zusammen. Ich habe mal ne Frage. Ich ...

1 Antwort Speichern Ratchet21 am 14. Juli 2010 um 08:32

wie kann ich speicheramulete finden oder wo kann ich die kaufen? Danke im voraus!

1 Antwort hi ich habe zwei fragen ingokante am 27. Juni 2010 um 18:41

hi ich bin in der biblotik und ich weis nicht wo die vier bucher sind und ich weis nicht wo ich die ...

1 Antwort Bibliothek Buch Nr. 4 Aren_Sadakane am 26. Juni 2010 um 15:34

Ich bin in der Bibliothek habe das Monster, welches durch das obere Fenster kommt mit der ...

2 Antworten kurze frage EinsamerWolfAZ am 21. Mai 2010 um 22:25

ist das Spiel mit der PS1-Version irgendwie identisch, da die beiden irgendwie das selbe Cover ...

1 Antwort wie heißt der code? denizboy95 am 18. Mai 2010 um 19:30

hi kann mir jemand sagen wie dieser code bei der bibliothek heißt mit 4 zahlen

2 Antworten cool oder nicht jeff-hardy951 am 26. August 2009 um 07:26

ist das spiel cool

3 Antworten wie kann kich die falltür öffnen auf dem dachboden ... allplayer am 19. Juli 2009 um 14:17

es kommt ein funkgesprech und aylin sagt es gibt ...

1 Antwort gut oda schlecht Agent-nfs am 27. Mai 2009 um 16:16

ich hab gelesen die presse bewertet das spiel besser als teil 5 ich hab 5 und wollt ma fragen ob das ...

6 Antworten Das erste Wassermonster ! SweetBlondie13 am 16. Juli 2008 um 15:46

Weiß jemand ob man das erste Monster in der Kanalisation beim Typen besiegen muss oder kommt man so ...

2 Antworten Wo kann ich die Schrotflinte finden? HONEY84 am 29. Dezember 2007 um 23:02

Hallo, ich spiele grade alone in the dark 4 auf PS2, kann mir jemand helfen die schrotflinte zu ...

