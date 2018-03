Fragen und Antworten zu Ambition of Illuminus

Fragen

keine Antworten Lou spielen oder jemand anders soXx am 03. Mai 2014 um 10:38

ich hab schon Videos gesehen wu jemand Lou als char spielt oder sogar andere char und ich komm ...

1 Antwort Mehrspieler Sonic-Underground am 15. April 2014 um 03:17

Kann ich Phantasy star illuminus zufällig via hamachi oder andren mit nem kollegen spielen? oder ...

1 Antwort Spiel startet nicht mehr :( Stevie1990 am 25. September 2013 um 12:19

Hey Leute. Ich wollte seit langen mal wieder PSU-AotI zocken aber aus einen mir unbekannten Grund ...

1 Antwort Noch eine Frage Yulona am 25. Mai 2013 um 18:53

1. wo bekommt man das Synthese-Material (Uranselin/Chronoselin) her? ich bekam das durch eine ...

5 Antworten Ein paar fragen Sonic-Underground am 17. Mai 2013 um 20:01

Ich hätte ein paar fragen bezüglich von den waffen/story her ich hab das spiel ja auf stufe C durch ...

1 Antwort 2 Fragen Yulona am 28. April 2013 um 05:28

1. in welcher Mission finde ich die Platine für das Svaltusschwert? 2. Kann man auch Missionen in ...

1 Antwort Falscher Sprach patch Sangoku25 am 06. März 2013 um 03:19

Ich weis nicht ob ihr auch schon mal sowas hattet. Ihr macht Windows neu drauf und habt das spiel ...

1 Antwort Vergleich? Persona_Freak97 am 03. November 2012 um 08:56

Hi, wie ist das spiel im vergleich zum vorgänger? also story,gameplay undso danke im vorraus

2 Antworten Verwirrt !? Kasin am 22. Oktober 2012 um 15:03

Gibts das Spiel jetzt für die Xbox 360 oder nun doch nicht? Im Internet wird Ja und Nein gesagt und ...

1 Antwort waffen tipps Sch1n1ng am 20. November 2011 um 00:12

hi leute ich wollte mich in dem spiel auf 2-3 waffen vom hunter spezialiesiern kann mir jemand tipps ...

5 Antworten Wie kann ich Kapitel 3 spielen? Darth_Yippiieh am 24. Oktober 2011 um 16:36

Könnt ihr mir diese Frage beantworten? Sie steht oben.

1 Antwort Bug!? sasketai am 10. Oktober 2011 um 21:48

Ich bin in der ersten Mission wo man die Seeds scannen muss aber irgendwie will er den letzten Seed ...

2 Antworten bitte helft mir ist dringend zeroyonas am 01. Oktober 2011 um 17:45

BITTE BITTE BITTE HELFT MIR mein problem auch bei dem ersten teil wenn ich das spiel starte gehe ...

1 Antwort herstellung von "Tiga de Ragan" Greenstar3K am 02. Juli 2011 um 18:29

ich brauch "Arti Diga "2mal weiß aber nicht wo ich es herbekomme

