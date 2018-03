Fragen und Antworten zu Amnesia

Fragen

1 Antwort Wird man schneller von Monster erwischt wenn...? MjZoCkT am 18. März 2014 um 15:18

Wird man schneller von Monster erwischt wenn man die Laterne bei sich in der hand trägt ?

1 Antwort Amnesia Demo Frage DzenoBIH am 30. November 2013 um 12:13

Ich habe mir die Demo von Amnesia runtergeladen. Da komme ich an einer Stelle nicht weiter. Da ist ...

keine Antworten Custom Storie Technoherz am 30. Oktober 2013 um 11:56

Hallo Leute :) Ich hab mir vor Kurzem Amnesia über Steam gehohlt und möchte eine Custom Storie ...

1 Antwort Eingeklemmt hinter zu großer Kiste Metalpalme61 am 06. Oktober 2013 um 08:53

Ich bin in der Raffinerie auf ein kleine Kiste gesprungen und direkt darauf auf eine größere die vor ...

2 Antworten Verbuggter Mauszeiger domi008style am 01. September 2013 um 15:01

Hallo Leute, ich habe das Problem, das wenn ich während ich spiele auf den Desktop gehe, das mein ...

1 Antwort demo kein bild Angel30 am 24. August 2013 um 19:28

als o ich hab mir mal die Demo runtergeladen und da Bild ist schwarz ich sehe überhaupt nix bauch ...

2 Antworten Aufzug reparieren Kajaa am 09. August 2013 um 01:19

Hey Leute! So, ich bin am verzweifeln. Ich hab die 3 Stäbe eingesetzt (trinity -> vierbla -> ...

1 Antwort Amnesia custom story-Let's play Random_Chaos am 01. August 2013 um 23:16

Hey Leute! Mein Kumpel und ich nehmen in letzter Zeit Amnesia Let's Plays auf und laden sie auf YT ...

1 Antwort Harmlose custom story Dominikhumm am 15. Juni 2013 um 21:18

Hi, da ich erst kürzlich die Story durchgespielt hab, will ich mich jetzt den custom stories ...

keine Antworten Startet nicht STRUBBEL am 07. Juni 2013 um 17:36

Immer wenn ich Amnesia bei Steam starten will, tut sich da nichts, es erscheint nur für etwa eine ...

1 Antwort Altar raum --lemonhund-- am 27. Mai 2013 um 16:37

Hallo leute, Wie komm ich in den Altar raum, nach der Kanalisation, Ich kann die 2 Hebel nicht ...

2 Antworten Custom Story- Problem? MaxtheHedgehog am 18. Mai 2013 um 22:48

Hey , ich habe ein Problem, nämlich dass ich eine Custom Story installiert habe, funzt alles prima, ...

2 Antworten Hebel Humane-Targed am 13. April 2013 um 21:36

Hey Leute Ich komme da bei den 6 Hebeln nicht weiter die mit Römischen zahlen unterteilt sind. Bitte ...

4 Antworten Dark room mendich5 am 13. April 2013 um 21:24

ich wollte Dark room installieren nur ich weiß nicht wie ^^ Kann mir jemand eine anleitung senden?

keine Antworten Amnesia - Custom Story Hundebein007 am 02. April 2013 um 12:35

Hey Leute , ich wollte gestern mit einer Custom Story in Amnesia anfangen , ich hab sie ...

