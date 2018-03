Fragen und Antworten zu Animal Crossing - City

Fragen

1 Antwort Freunde MissShakur am 17. Januar 2018 um 13:53

Hallo , Ich wollte mal fragen ob mir vielleicht jemand die Regenbogen Feder geben könnte oder ich ...

keine Antworten es geht nicht auf meiner wii Mxlixsa am 03. Dezember 2017 um 15:45

Hab mir das spiel gekauft aber es geht nicht meine wii erkennt das spiel nicht und nicht verstehe ...

1 Antwort Freunde in meiner Stadt. LallaGriffey am 21. Juni 2017 um 22:45

Dass man Freunde nicht mehr besuchen kann und andersrum auch Nicht Ist ja mittlerweile klar. Mich ...

1 Antwort Einige Fragen zu Animal Crossing lgttc.? LallaGriffey am 04. Mai 2017 um 10:48

Habe Bilder von einem Ufo gesehen, was steckt dahinter? Wie kommt man an einen Kaiserfalter?

1 Antwort Animal Crossing- der gelaufene weg löschen KleinesIch2143 am 05. Februar 2017 um 21:39

Hallo. Wie ist es eigentlich bei den Wegen wo ich platgelaufen habe... Muss ich da wider Gras drauf ...

1 Antwort Grazias Grazie geht nicht mehr JulilovesAnimalcrossing am 05. Februar 2017 um 17:43

Ich wollte alle Möbel der Frühjahrskollektion, aber da ich viel zu wenig Geld hatte, habe ich immer ...

keine Antworten hacken in ac?wie? kiril10012 am 07. Dezember 2016 um 18:41

ich habe auf youtube gesehen das xman in ac hacken kann aber wie?ich meine nicht die sternie hacks ...

4 Antworten NINTENDOGS WELPEN HERUNTERLADN? gelöschter User am 12. September 2016 um 17:00

Ich hab mal in YouTube ein Video von ACLGTTC gesehen da hatte einer ein Haustier das hab ich dann ...

2 Antworten Wer spielt das noch? gelöschter User am 03. Juli 2016 um 10:46

Ich wollte fragen wer das noch spielt wenn jemand das noch spielt könnt ihr mich gerne adden! Name: ...

2 Antworten Wie bekomme ich andere Früchte? bigmac36 am 10. April 2016 um 14:20

Hallo, ich weis das es viele Tipps gibt was man anderen Bewohnern schreiben kann um Früchte zu ...

1 Antwort wer kennt einen Trick von Animal Crossing-Let`s go ... mausi79 am 19. Februar 2016 um 07:42

Hallo wie kann ich eine Maulwurfsgrille fangen?

1 Antwort Toilette animalcrossing2000 am 22. Dezember 2015 um 18:04

Hey Leute, Ich warte schon ziemlich lange auf eine Toilette bei TomNook... Kann ich sie dort ...

3 Antworten Lust zu treffen? chanti-02 am 06. Dezember 2015 um 17:46

Hi Habt gerade Lust und Zeit Könnte ich zu euch Bin neu 2165-1593-3100-9595 Freu mich auf ...

1 Antwort tom nook michaela2004 am 28. November 2015 um 11:20

hallo ich spiele seid ein paar jahren animal crossing aber ichwollte mal fragen ob man das mit Tom ...

1 Antwort wii und ds verbinden jessieliea am 27. November 2015 um 07:11

Weiß nicht ob das noch jemand spielt aber ich versteh die wii und ds Funktion nicht wollte mein zeug ...

