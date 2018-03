Fragen und Antworten zu Another Code

Fragen

4 Antworten kapitel 1 rengita1 am 30. Dezember 2014 um 00:37

am pier erschein bei mir der kapitän leider nicht also kann ich ihn auch nicht sprechen .

keine Antworten Kapitel 1 Der Kapitän jabbathecat am 07. August 2013 um 00:58

Hallo ich habe cheats verwendet Am Anfang soll man ja mit dem Kapitän reden, aber aus irgendeinem ...

keine Antworten Kapitel II: Zimmer des Silbervogels lari11a am 02. April 2013 um 14:52

Hallo, ich versuche gerade ins Zimmer des Silbervogels zu kommen. Die zwei Kleeschlüssel habe ich ...

keine Antworten Kapitel II: lari11a am 02. April 2013 um 14:46



1 Antwort II kapitel GoroneZ am 07. Februar 2013 um 16:30

Hallo, ich hab ne Frage ich weiß nicht was man tuhen soll wenn man den raum mit dem blutfleck und ...

1 Antwort Holzstempel verwenden? Thebestemo am 07. Dezember 2012 um 17:19

Wie verwende ich den Holzstempel muss ich den auf dem Holzschnitt aus probieren denn das klappt bei ...

1 Antwort Flasche in Henry´s Schlafzimmer Thebestemo am 07. Dezember 2012 um 16:47

Wie kann man die Flasche in Henrys Schlafzimmer öffnen schon mal danke im vorraus?

1 Antwort Kapitel 4, das Bild Thebestemo am 26. Oktober 2012 um 16:38

Ich bin grade in Kapitel 4 und habe ein altes Bild im abstellraum(oder der raum wo jessica ist) ...

1 Antwort Kapitel V , das Zoetrop lauka am 29. August 2012 um 12:12

Hey Leute, wenn Ich das Zoetrop drehe bekomme Ich das nicht hin, das ganze BIld zu sehen, obwohl ...

1 Antwort Another code kapitel V der code von der Tür vivi0 am 25. August 2012 um 15:54

Hey, ich habe diese Bilder übereindander gelgt aber i-wie hab ich da nichts enddeckt deswegen möchte ...

1 Antwort Kapitel 3 , Korridor 2 lauka am 14. Juli 2012 um 13:21

Wenn man vor der Wand steht, soll man ja nur bestimmte Kerzen von den Kronleuchtern anzünden. Ich ...

2 Antworten Gesellschafftsraum Xman91 am 13. Juni 2012 um 16:47

wofür ist das glas und die flasche auf dem einem Tisch

2 Antworten Antwort bitte Xman91 am 13. Juni 2012 um 15:26

Was gibt es anderes im 2. Durchgang? (objekte, Hinweise,...)

4 Antworten DAS Karte gelöschter User am 30. April 2012 um 10:22

Ich habe mal ne Frage: Ich spiele das spiel schon zum zweiten mal durch und will so viel sammeln ...

1 Antwort Vogel an der Wand Ashes am 07. März 2012 um 12:17

Also ich hab nun wirklich mal eine dumme Frage ._. Nachdem man den Film auf dem Zeotrop gesehen hat ...

