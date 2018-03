Fragen und Antworten zu Atelier Iris 2

Du hast ein Problem mit Atelier Iris 2 - The Azoth of Destiny oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community. Und während du auf die Beantwortung deiner eigenen Frage wartest, kannst du ja anderen helfen und einige andere Fragen beantworten. Das einzige, was du zum Mitmachen brauchst, ist ein Spieletipps-Login.

Fragen

keine Antworten Wie kann man Felt in der Kirche helfen? peap3 am 08. Juni 2014 um 20:24

Was muss man machen um Felt von Stein zu befreien? Habe alles erfüllt aber es geht nicht weiter Man ...

keine Antworten kein Rezept... Moldina am 02. Januar 2010 um 11:59

hey leute, ich suche ein rezept mit dem ich fee (das mädchen von der brücke) aufweckken oder heilen ...

1 Antwort kleine frage poke-girl am 08. August 2009 um 18:13

woher bekomm ich triffid? (ich glaub jedenfalls dass es so heißt^^)

1 Antwort Geld mit Holy Evergreen... Luke1992 am 11. Juni 2009 um 16:17

Ich lese überall, dass man mit "Holy Evergreen" unendlich viel Cole bekommen kann, aber wo findet ...

5 Antworten life element Ronnissimo am 26. März 2009 um 19:39

Ich brauche life Element und finde keins mehr um cores herzustellen bitte schreibt

