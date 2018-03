Fragen und Antworten zu Atelier Totori

Fragen

keine Antworten Einfach nicht zu schaffen Ichigo_Akantorkilla am 10. Juli 2014 um 11:33

Hallöle erstmal. Ich hab folgende Frage: Wie zur Hölle kann man den Rang nach Cobalt schaffen? Ich ...

keine Antworten Lizenz behalten Totori1 am 25. März 2014 um 18:55

Hatt vieleicht jemand ein paar Tipps wie ich meine Lizenz behalte ich schaffe es meißt immer nur bis ...

keine Antworten Wie komme ich an neue Waffen Iyra am 28. Juli 2013 um 19:23

Hallo, ich habe das Spiel neu gekauft und bin jetzt beim ersten Durchlauf. Da dieser (wie oft ...

keine Antworten Freundschaftslevel Finnel_Tsuki am 29. August 2012 um 20:35

Hey Leute. Ich bin jetzt dabei, das True Ending zu machen. Dafür muss man ha mit allen super ...

1 Antwort Eintritt in den Teufelsturm?!? ShivaX2 am 29. Juli 2012 um 22:37

Hallo. Bin ziemlich am Ende des Spiels angelangt und muss jetzt diesen Teufel in dem Turm besiegen. ...

1 Antwort sprache andreas557 am 22. Juni 2012 um 21:37

welche sprache hat das spiel? bzw untertitel

1 Antwort größere Tragfetasche bekommen ShivaX2 am 23. April 2012 um 21:51

Wie kann ich die größere Tragetasche für 100 items bekommen? Den Tipp unter Kurztipps hab ich schon ...

3 Antworten Das genau ist den die entscheidende Aufgabe im ... BlackViolin am 10. April 2012 um 23:44

Ich habe es jetzt einmal durchgespielt, weil ich ...

1 Antwort schiff Kratos-Aurion am 17. Dezember 2011 um 21:05

was muss ich machen damit ich mir ein schiff bauen kann? ich hab schon gehört wie die dorfbewohner ...

2 Antworten cobalt Kratos-Aurion am 17. Dezember 2011 um 21:04

ich schaff es nicht nach cobalt weiter aufzuleveln. ich hab wenn ich cobalt geworden bin immer nur ...

1 Antwort Wie ist es? Schiwapferd am 07. November 2011 um 20:36

Hallo Leute, wollte malfragen wie das Spiel ist und ob es sich lohnt es zu kaufen.Außerdem haben ein ...

1 Antwort Die 10000 Endings BlazBlue am 06. November 2011 um 22:08

Die Hardcorefrage: Wie schalte ich die verschiedene gefüllten 10000 Endings frei? Was muss ich tun? ...

1 Antwort Brauch Heilungstränke BlazBlue am 04. November 2011 um 11:38

Kann ich die im Laden kaufen oder muss ich die mir zusammen mixen? Weiss dann auch jewand wo es das ...

1 Antwort Truhe? BlazBlue am 04. November 2011 um 11:30

Mal ne ganz dämliche Frage. Wo befindet sich die Truhe in der alle Items gelagert werden und wie ...

