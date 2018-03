Fragen und Antworten zu Attack on Titans

Fragen

keine Antworten Online-Modus funktioniert nicht thestoryleftuntold am 18. Mai 2016 um 00:32

Komischerweise funktioniert bei mir der Online-Modus nicht bzw. kann ich ihn nicht einmal auswählen. ...

keine Antworten Update? gelöschter User am 10. September 2015 um 17:28

Weiß jemand, wann es ein Update fürs Spiel geben wird^^?

keine Antworten Probleme mit speziellen Titanen! HeavenStar am 21. August 2015 um 15:17

Hallo, es gibt doch da im "Story Modus" diesen weiblichen Titanen und "Eren" der selber zu einem ...

1 Antwort Gibt es irgendwann DLC´s ? HeavenStar am 02. August 2015 um 13:06

Ich habe mal nach einer Wiki-Seite über das Spiel gesucht und bei einer dieser Seiten, stand etwas ...

4 Antworten Namenloser Spieler im online-Modus...?! _SweetCandy_ am 17. Juli 2015 um 20:58

Hallo^^ Ich spiele schon seit dem erscheinen des Spiels hauptsächlich im online-multiplayer, aber ...

2 Antworten Hallo Leute hab mal eine frage? Dennis74757677 am 04. Juli 2015 um 19:58

Hat man in dem Spiel ein Level oder Rank System wenn ja was ist der höchst Level oder Rank?

1 Antwort Wann denn nun ? Chaos1610 am 15. Juni 2015 um 14:42

Eig sollte es anfang bis mitte mai erscheinen wurde dann aber NUR in der EU gecancelt wegen ...

