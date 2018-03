Fragen und Antworten zu Avatar - Legends of the Arena

Fragen

keine Antworten Files? Privatserver? Etc? Konan(avatsukis) am 05. Januar 2014 um 11:34

Das Spiel scheint ja endgültig von der Bildfläche verschwunden zu seien. Das is sehr schade und ich ...

keine Antworten Bitte schnell antworten! gamedog am 07. April 2013 um 11:02

ES ist so ich wollte das spielen und hab mich auch bei nick.com angemeldet, aber als ich es spielen ...

3 Antworten datenbank zugriff nicht möglich Phill275 am 01. November 2012 um 14:34

Hallo, ich hab nach 4 Jahren das Spiel wiedergeholt und wollte es spielen doch direkt nach dem start ...

2 Antworten Zugang zur Datenbank nicht möglich armend97 am 29. August 2012 um 18:48

Hallo erstmal Ich habe das Spiel auf meinem Laptop aber wenn ich es starte dann steht da Zugang ...

2 Antworten Sehr wichtig Rador am 21. April 2011 um 17:16

Hey Leute habe das spiel seit 2 tagen und bei mir steht andauernd wenn ich online spielen möchte: ...

3 Antworten wie bekommt man neue atacken? xxXHadiXxx am 09. April 2011 um 13:17

wie bekommt man neue atacken?

1 Antwort Kaufen? wiatsbua99 am 27. März 2011 um 10:38

Ich bin seid der erstausstralung ein großer fan und möchte wissen wo es das spiel zum kaufen gibt?

keine Antworten Bending moves weg! Dennis-98 am 20. Februar 2011 um 16:42

ich brauche eure hilfe! iregndwie gabs mal ein fehler oder bug oder sowas in der art und bei toph ...

1 Antwort schaden mataniuss am 30. Oktober 2010 um 22:48

also das erdsäulen dingmacht viel weniger schaden als das erding das eine zeit bleibt aber wiso ich ...

1 Antwort Chars löschen Erik124 am 19. September 2010 um 14:29

Ich hab mal ne Frage und zwar : Kann man auch Zuko,Toph,Aang und Katara auch wieder löschen oder nur ...

3 Antworten Bonus-Erfahrungspunkte BlauesFischlein am 12. September 2010 um 17:19

Ich hab ein Item mit 300 Bonus-Erfahrungspunkten erhalten. Ich hab es in eines der 3 Felder ...

4 Antworten anmelden ? s-styler-s am 09. September 2010 um 22:02

also ich habe mich bei nick angemeldet aber ich kann net im spiel on gehen ich gib alles ein und ...

1 Antwort alle relikte ds_wii_freak am 07. September 2010 um 14:31

wenn man einen selbsterstellten char löscht steht da ja das man alles geld und items beh#lt knn man ...

3 Antworten Problem mit dem :Hauptserver: UchihaSasuke96 am 05. September 2010 um 14:21

ja also wenn ich auf online spielen gehe char aussuche und dann auf spielen drücke warte ich total ...

7 Antworten Was ist dieser Secret Code? BlauesFischlein am 04. September 2010 um 11:06

Wofür ist der gut und wo bekomme ich ihn her. Ich hab mich mal über nick.com angemeldet und muss ...

