Fragen und Antworten zu AVENCAST: Rise of the Mage

Du hast ein Problem mit AVENCAST: Rise of the Mage oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community. Und während du auf die Beantwortung deiner eigenen Frage wartest, kannst du ja anderen helfen und einige andere Fragen beantworten. Das einzige, was du zum Mitmachen brauchst, ist ein Spieletipps-Login.

Fragen

keine Antworten der stock um weiter zu kommen fasttoplay am 18. Dezember 2012 um 17:48

wo finde ich so ein gegenstand der mir es ermöglicht dises schwbende ding zu bewegen bzw die tür ...

keine Antworten Wo ist der Beschwörungs raum? teror am 20. März 2010 um 21:10

Wo ist der Beschwörungs Raum in der Schule Wenn sie schon von denn Dämonen Überfallen Wurde? Danke ...

keine Antworten wie schaft man die stelle mit dem Feustein Harry-Propper am 26. Juli 2009 um 19:33

und den Feuerzwergen wo man die Kessel abkühlen muss? Danke im Voraus!

1 Antwort Wie kommt man bei der stelle von Gruft von ... _United_ am 26. Juli 2009 um 18:23

Wenn man in der zweiten Grabkammer ist und denn ...

7 Antworten Wer ist der Mörder von Uldret? blade1964 am 02. Dezember 2007 um 20:10

In der Gruft ist eine Kerze für Uldret angezündet. Nun soll mit Hieroglyphen der Name? des Mörders ...

3 Antworten Planetarium Cybork am 15. November 2007 um 21:13

Weiss irgendwer wie man um Hilfe bei den anderen schulen ruft also ich bin schon im planetarium ...

