Fragen und Antworten zu Best Friends - Hunde & Katzen

Fragen

1 Antwort Wie setzt man das Spiel zurück? lilli20 am 12. Juni 2017 um 15:31

Kann mir jemand erklären wie ich das Spiel ganz zurücksetzten kann?

1 Antwort Wie ist das Spiel ? lolipop100 am 04. Juni 2012 um 19:35

Wie ist best Friends denn so? Ich freue mich über hilfreiche Antworten.

1 Antwort Mehr als ein Tier knut1000 am 14. Dezember 2011 um 16:47

Kann man mehr als ein tier haben?

2 Antworten wie benutze ich das Glitter spray sandy-G am 25. März 2011 um 17:04

wie benutze ich das glitter spray? ich habe es mir öfters gekauft aber benutzen kann ich es nicht. ...

keine Antworten Löschen von Spielständen mausemaus2201 am 05. Dezember 2010 um 14:22

Hallo, ich habe das Spiel "Best Friends - Hunde und Katzen" für meine Tochter (6 Jahre) bei ...

keine Antworten jeden tag krank moani am 24. Juli 2010 um 11:37

meine katze ist jeden Tag krank und da steht das sie sich ausruhen muss da lasse ich sie 30min ...

1 Antwort Was beim Editor machen? kluklu am 29. Mai 2010 um 11:07

Was kann man beim Editor machen?

1 Antwort Wo kann ich Glitterspray kaufen? Rica84f am 09. Januar 2010 um 08:48

Wo kann ich das Glitterspray kaufen?Bei Farmwanderung oder bei Waldwanderung.Wo kann ich es dann ...

1 Antwort hey was soll ich nehmen? gelöschter User am 30. Juli 2009 um 19:30

soll ich mir "best friends - hunde & katzen" oder "mario und sonic bei den olympischen spielen" ...

1 Antwort schönheitswetbewerbe & anfangstipps kim_possible am 16. Juni 2009 um 15:21

wo finden die schönheitswetbewerbe statt? hatt jem. noch ein par anfangstipps für mich?

8 Antworten Wann kriegt man den Editor? kittyXxX am 28. Mai 2009 um 14:14

Hey Leude, hab das Spiel scho lange, aber den Editor, wie bekommt man den? Schnelle Antwort bitte! ...

1 Antwort was tun? Sylanna am 12. April 2009 um 18:42

kann man bei dem spiel eig.irgendwas machen, außer spazieren und die faden spiele spielen? (also ...

3 Antworten Ähähähä... sweet_little_budgie am 06. März 2009 um 12:36

hallo leute ich habe da ein RIESIGES problem: also ich habe mich für einen schönheitswettbewerb ...

3 Antworten Glitter-Spray purzelinchen am 07. Februar 2009 um 22:44

Hallo, habe mir für 100 Münzen das Glitter-Spray gekauft. Wo finde ich das denn?

5 Antworten parcours-editor sweet_little_budgie am 22. Dezember 2008 um 20:28

ich kapier nich was ich bei diesem editor machen kann. kann mir jemand helfen? danke schonmal

