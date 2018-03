Fragen und Antworten zu Best Friends - Mein Pferd

Fragen

1 Antwort Läuft das Spiel auf Windows 10 ? Bienchen19962013 am 18. Februar 2016 um 09:33

läuft das spiel auf win 10 ?

keine Antworten Spiel startet nicht nur Fehlermeldung Sellistern am 30. August 2015 um 16:56

Hallo ich habe windows 7 64 bit betriebssystem. Alle voraussetzungen passen (glaub ich). Wenn ich ...

2 Antworten best friends mein pferd Anniliebtpferde am 03. März 2015 um 22:37

Hallo ich habe mir das Spiel best friends mein Pferd vor kurzem gekauft und habe es auf meinem ...

1 Antwort das Spiel läuft nicht, es kommen nur ... pferdefreundin33 am 28. August 2014 um 16:02

Das Spiel wurde unter Windows Vista installiert, ...

keine Antworten Geht das Spiel auch auf Windows 7? SoSoFreak10 am 30. Oktober 2013 um 09:53

Bei Amzon.de steht das das bei XP und Windows 2000 funktioniert. Klappt das denn auch auf meinem Pc ...

keine Antworten Installations Hilfe! ILoveSpeedy am 06. Oktober 2013 um 22:52

Bitte Bitte so schnell wie möglich helfen ich brauche nämlich Hilfe beim Installieren von Pferd und ...

1 Antwort Kraft, Ausdauer und Geschwindigkeit trainieren jaquiber am 24. April 2013 um 01:20

Wie kann ich die Kraft, Ausdauer und Geschwindigkeit trainieren? Bei der Kraft hab ich nur ...

1 Antwort europäisches springturnier Lenchen10000115 am 20. Februar 2013 um 18:35

hey leute...die letzte frage hat sich erledigt :) aber wie reitet man die kombinationen beim ...

keine Antworten Mindestpunktzahl für Schönheitswettbewerb Lenchen10000115 am 18. Februar 2013 um 15:28

hey leute :) ich hab noch eine frage an euch...und zwar weiß jemand welche punktzahl man in den ...

2 Antworten Wie spielt man Turniere nochmal? Lenchen10000115 am 16. Februar 2013 um 13:23

Hey ! ich habe bei einigen wettbewerben immer platz drei gemacht ud deshalb keine urkunde. ich ...

1 Antwort Wie springt man ? Aliza am 22. November 2012 um 14:03

Hallo :) Also, springen kann ich in dem Spiel eig recht gut nur werden die wendungen imer enger... ...

1 Antwort Es startet nicht... _-Silence-_ am 21. August 2012 um 17:31

Ja, schon wieder so eine Frage xD Ich habe das Spiel schon verdammt lange und ich mag es wirklich ...

1 Antwort wie fütter ich mein pferd wie pflege ich es auch ? ninadiezicke am 06. Juni 2012 um 20:02

hi leute wie fütter ich mein pferd und wie pflege ...

1 Antwort wie bewege ich das pferd? 1997bonni am 02. Juni 2012 um 17:11

Hey, da steht immer das ich das pferd bewegen soll obwohl die anzeige ganz oben ist. muss die ...

1 Antwort Besondere Vorkommnisse? IAmYourParanoia am 26. Dezember 2011 um 18:51

Hallo ihr Lieben, ich spiele jetzt schon seit einer Weile Best Friends - Mein Pferd. Und immer wenn ...

