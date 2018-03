Fragen und Antworten zu Beyond - Two Souls

Fragen

keine Antworten Frage zur Trophäe "Zusammen bis zum Ende" Serdar2 am 26. Februar 2018 um 22:07

Habe da mal eine Frage, muss man bei dieser Trophäe das gesamte Spiel durchspielen oder reicht es ...

keine Antworten Bug mit Aiden beim Kondensator? Zarmi am 13. April 2017 um 12:13

Ich hänge fest :-( Ich bin beim Kondensator im letzten Raum und hänge in Aiden fest. Er kann nichts ...

keine Antworten hänge in Aiden fest (Kondensator) Zarmi am 13. April 2017 um 03:42

Ich hänge fest :-( Ich bin beim Kondensator im letzten Raum und hänge in Aiden fest. Er kann nichts ...

keine Antworten alle enden... dG_SilaZ am 10. März 2016 um 17:30

hallo ich habe bis jetzt 6 enden gesehen und dann ein neues spiel angefangen ...sind die 6 vorigen ...

keine Antworten Trophäen für beide im Duo Modus ? Stempi am 05. März 2016 um 18:50

Hallo ich habe grade angefangen es im Duo Modus zu spielen , mit 2 Controllern und 2 ...

keine Antworten Paul sterben lassen Ratchetclank am 25. Januar 2016 um 22:52

Kann mit mal bitte jemand genau erklären wie ich Paul sterben lasse? Auch wenn ich ihn nicht heile ...

1 Antwort Fame läuft nicht an mmore am 25. Dezember 2015 um 15:50

Hallo und frohes fest Ich habe beyond two souls aus dem ps3 bundle meiner nichte bekommen die das ...

2 Antworten Duo Modus gelöschter User am 20. Dezember 2015 um 23:01

Kurze Frage. Hab keinen zweiten ps4 Controller kann man das Spiel auch im Duo Modus spielen wenn der ...

2 Antworten Die verschlossene Tür (The Condenser) NicoTheChan am 28. Mai 2015 um 22:10

Hallo liebe Gamer und Gamerinnen! Habe jetzt gestern Beyond Two Souls begonnen (ein wenig spät, ich ...

keine Antworten willkommen bei der CIA! Bienchen-23 am 23. März 2015 um 21:33

Komme bei dem ersten hindernisparcour nicht weiter bin durch die Reifen gesprungen mit "x" bin über ...

3 Antworten Rache bis zum Maximum Zaphilod am 12. März 2015 um 12:57

Es geht um das Kapitel "Die Party". Weiß jemand von euch ob es möglich ist die Gören auch ...

keine Antworten Alle Enden GTALOVER10 am 24. Oktober 2014 um 17:30

Moin, Wenn man das Spiel neustartet werden dann die Epiloge gelöscht. weil Ich hab schon 3 mal n ...

3 Antworten Hängt Ninnia am 18. Oktober 2014 um 21:05

Ich habe ein sehr großes Problem. Mein Spiel hängt sich an einer bestimmten Stelle immer auf. Und ...

2 Antworten Nachfolger GTALOVER10 am 30. September 2014 um 17:48

Weiss jemand etwas über David Cage's nächstes Projekt? Würde mich übern Link freuen oder Infos

