Fragen und Antworten zu Birds of Steel

Frage eingeben. Antwort bekommen. Weiterspielen.

Du hast ein Problem mit Birds of Steel oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community. Und während du auf die Beantwortung deiner eigenen Frage wartest, kannst du ja anderen helfen und einige andere Fragen beantworten. Das einzige, was du zum Mitmachen brauchst, ist ein Spieletipps-Login.

Eine neue Frage stellen

Fragen

keine Antworten BOMBERMISSIONEN UNMÖGLICH TPACMAN22 am 21. Februar 2015 um 19:56

Wenn ich eine Bombermission fliege werde ich immer von hinten angegriffen, nur leider kann ich die ...

1 Antwort Designs für die Mustang MK 1A Zwulf89 am 09. September 2013 um 15:11

Für die MK 1A man ja Lackierungen freischalten. 2 davon in Midway und Kuban. Aber ich kann die MK 1A ...

keine Antworten Fahrwerk Iguan am 12. Mai 2013 um 12:11

Kann im Spiel (PS 3) Fahrwerk/Landeklappen nicht betätigen! Angegebener Befehl (aufwärts) ...

3 Antworten Cheaterei? Zwulf89 am 04. Februar 2013 um 10:19

Hey. Ich hab mal Birds of Steel oline im Verus Modus gezockt, und immer, wenn ich einen schön im ...

2 Antworten zwei frage darthneil am 16. Januar 2013 um 18:06

hallo.Ich habe mal ne frage:Wie kann ich schnellst möglich rang 20 erreichen?ich bin rang 15 und ...

2 Antworten Löwen ? dibideub am 24. August 2012 um 13:32

hallo , ich würde gerne wissen wie man löwen bekommmt ? (spiele missionen bekomme aber keine :\ )

1 Antwort Onlin-Modus pepe1700 am 20. August 2012 um 13:09

Spielen viele den Onlinemodus, oder muss man da Minutenlang auf ein Match warten?

1 Antwort Focke-Wulf FW 190 ? Mg34 am 14. Juli 2012 um 01:10

1.gibt es die FW 190 eigentlich im spiel und wenn ja kann man sie auch in der story fliegen ? ...

2 Antworten Zweikampf Mann gegen Mann möglich ? jaratos am 16. Juni 2012 um 12:34

Ist es möglich, daß ich nur gegen eine einzelne Person, also ohne andere Mitspieler, kämpfen ...

2 Antworten europa ? toninger am 19. April 2012 um 22:06

spielt das nur im pazifikraum oder auch in europa ? womit beschäftigt sich die kampagne und was ...

1 Antwort Wie Sekundärziele machen Dennis666 am 06. April 2012 um 14:01

Nach der Hauptmission kann man ja das Sekundärziel machen, weiß aber nie genau was ich zb machen ...

2 Antworten Fragen! _UFU_ am 19. März 2012 um 15:58

hallo, hab das spiel jetzt schon seit letzter woche und frag mich langsam wie ich medallien, ...

1 Antwort co-op BATTLEFIELD-KILLAH am 08. März 2012 um 20:59

gibt es ein splitscreen auf einer console also ofline ?

Eine neue Frage stellen

Jetzt eigene Meinung abgeben

Was meinst du? Bewerte Birds of Steel jetzt! Bitte wähle die Platform: PS3

Xbox 360 Leser-Wertung: 83 %

38 Bewertungen

zur Birds of Steel