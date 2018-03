Fragen und Antworten zu Black Ops 2

keine Antworten Bo2 AN-94 Klasse SchmidiMC am 04. Januar 2018 um 19:21

Hallo, ich suche nach einer guten Klassen Zusammenstellung für die AN-94, also Aufsätze, Perks, evtl ...

keine Antworten reinfolge der tränke theworm am 07. Oktober 2017 um 22:32

würde gerne wisseb in welcher reinfolge man die tränke trinken muss um alle haben zu können

1 Antwort Zockerkumpel/Freundin gesucht Avras am 28. September 2017 um 23:28

Hallo erstmal, ich suche jemanden der mit mir Black Ops 2 auf der PS3 zockt weil es alleine ...

keine Antworten Black Ops 2 (PC) online spieler gesucht BannedGamer am 28. September 2017 um 14:58

Added mich auf Steam: [Turtles]!mB@ck!nB|_@ck oder kralik110 BIn aktiv :D

keine Antworten Hallo EnDandey am 22. September 2017 um 22:32

Ich habe ein Problem mit Black Ops 2. Wenn ich versuche den Multiplayer zu starten dann bekomme ich ...

keine Antworten Eine Rusher Klasse ! RushInSeeqZ- am 18. August 2017 um 15:01

Hey Leute ! Ich bin Euer RushIn ! Ich führe derzeit Ein Youtube - Kanal ! Wo Ich Paar Rusher ...

2 Antworten Suche ein Freund/Freundin für CoD bo2/gta5 auf der ... Mbk733 am 01. Juli 2017 um 00:50

Ich suche jemanden für Bo2 oder gta5 online. ...

keine Antworten Suchen BO2 Zombie Spieler für hohe Runden! (Bzw. ... D0SBy am 25. Juni 2017 um 14:11

Hallo zusammen, ich suche ein paar Zombie Spieler ...

1 Antwort Suche einen Clan für diexbox one in bo2 swobo am 18. Juni 2017 um 17:14

ich suche nach kompetenten mitspielern um einfach gute Kampalas zu reisen, verfügender eine 1,50er ...

keine Antworten Bo2 Zombies stürzt immer ab/ freezed DarkCookieHD am 14. Mai 2017 um 20:41

Hey Leute, Ich hab ein Problem im bo2 zombie mode. Wenn ich z.B auf irgend einer Karte ein Spiel ...

11 Antworten xEliteSquad Clan sucht Member (ps3 bo2 GER) Wolfminds am 26. März 2017 um 15:48

Guten Tag liebe Community, unser Clan xEliteSquad ist momentan auf der Suche nach neuen Membern die ...

keine Antworten Überlebenskämpfer gesucht (Xbox360) XboxGamerGermany am 17. März 2017 um 22:36

Hallo liebe Überlebenskämpfer. Ich suche wie oben beschrieben ein Paar Zombiekiller. Auch wenn das ...

keine Antworten Ist meine Klasse gut? Markus_Persson am 12. Januar 2017 um 20:56

Ich spiele schon CoD:BO2 seit einiger Zeit, und möchte wissen, ob die Klasse die ich ...

keine Antworten Wie werde ich den Virus bei black ops 2 los? beyza_01 am 30. Dezember 2016 um 22:13

hey irgendwie bin ich bei black ops 2 mit diesm einem virus infiziert so das ich nicht mehr zocken ...

keine Antworten Mitglieder für Clan JimmyHorstji am 30. Dezember 2016 um 21:11

Hallo wir suchen Mitglieder für unseren Clan auf der ps3. Wer mit machen will schickt mir bitte ein ...

