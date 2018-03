Fragen und Antworten zu Black Ops Zombies

Fragen

keine Antworten BOZ in Deutschland Legal mobilegamer650 am 07. September 2014 um 13:45

HalliHallo Leute, Ich brauche unbedingt eine Anschaffungsmethode der App, die auf die folgenden 3 ...

keine Antworten Onlinedienste nicht verfügbar mobilegamer650 am 06. September 2014 um 22:47

Immer wenn ich auf den Multiplayer meines gecrackten (vshare) Black Ops Z zugreifen will steht ...

keine Antworten call of durty black ops zombie! bild friert ein im ... kevinde am 22. Januar 2014 um 21:14

Hallöchen... zocke zur zeit das spiel call of ...

keine Antworten crash Phoenix-y7 am 25. Oktober 2013 um 12:52

leute seit dem neuen update geht zwar der multiplayer aber online stürzt es immer bei runde 13-15 ab ...

1 Antwort Online- Modus funktioniert nicht... nr1001 am 07. Juli 2013 um 10:34

Bei mir ( iPad mini ) funktioniert der Online- Modus nicht, immer wenn ich einen Raum betreten will ...

keine Antworten Kino der Toten ElBalotelli am 11. Juni 2013 um 13:33

Habe mir die APP runter geladen alles funktioniert gut ausser die map Kino der toten immer wenn ich ...

3 Antworten Lagen und ab Sturz mtey am 04. Juni 2013 um 20:37

Hey Leute ich habe mir heute black ops zombie geholt aber irgend wie ist es Kacke immer wenn ich in ...

keine Antworten eine frage robast am 14. März 2013 um 16:14

wie kann man sich call of duty black ops zombies runterlanden wenn mann nur den deutschen appstor ...

keine Antworten Hilfe! Kevinpersia am 06. März 2013 um 21:32

Wenn ich das Spiel starten mochte dann steht immer vorher ,dass ich eine aktive Internet verbindung ...

3 Antworten Online: klappt nicht hilfe resulking am 06. Februar 2013 um 18:07

ich kann online aber wenn ich kurz vor dem Raum bin steht dort ich wurde getrennt Also erstmal ...

4 Antworten CoD Black Ops Hakenkreuz jacktheripper9 am 30. November 2012 um 15:34

Wieso gibt es bei CoD Black Ops Zombies keine Hakenkreuze. Ich habe die amerikanische Version und da ...

keine Antworten Name ändern Damonn am 09. September 2012 um 08:25

Irgendwie kann ich meinen namen nicht ändern. Kann mir da jemand helfen?

3 Antworten Android blackopssuchter am 13. März 2012 um 18:23

kommt es für Android raus? Muss man es sich dann downloaden wenn ja wo schickt mir bitte einen Link

1 Antwort für android schokodino am 12. Februar 2012 um 13:20

Kommt es auch für android raus? Wenn nicht kann man es sich irgentwo al iso runterladen?

