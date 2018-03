Fragen und Antworten zu Black Ops

Frage eingeben. Antwort bekommen. Weiterspielen.

Du hast ein Problem mit Call of Duty - Black Ops oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community. Und während du auf die Beantwortung deiner eigenen Frage wartest, kannst du ja anderen helfen und einige andere Fragen beantworten. Das einzige, was du zum Mitmachen brauchst, ist ein Spieletipps-Login.

Eine neue Frage stellen

Fragen

keine Antworten Brauche hilfe... Reiki666 am 16. August 2017 um 01:44

Ich hab gerade cod bo2 gespielt u. war auf einmal prestigemeister kann mir da jemand helfn?ich wurde ...

keine Antworten Fake XP Lobby ? (kein Hacker) Shiek92 am 28. Juni 2017 um 14:51

Hi, ich spiele oft den Modus Herrschaft oder auch Bodenkrieg. Des öfteren bin ich schon in Lobby's ...

2 Antworten Eine Chilige runde bo1 Zombies mit euch ... Stormhunter13570 am 25. April 2017 um 20:38

Hey ich bin der fabio 19 jahre Und Zocke ...

keine Antworten Xbox 360 zombie modus geht nicht mehr RedSeb am 05. September 2016 um 20:16

Hallo, Ich habe bo 1 schon 1 paar Jahre. Seit ungefähr 3 Wochen geht mein zombie modus nicht ...

keine Antworten Black ops erweiterungen? Bagan am 28. Juli 2016 um 20:32

Hi, ich kann ims ps-store keine erweiterungen für black ops 1 finden, existieren die nicht mehr, ...

keine Antworten Ich wurde gebant weil ich eine Visitenkarte hatte ... Andi808o am 28. Juli 2016 um 20:28

Das war die frage

keine Antworten Wie findet ihr mein erster kurz clip? Son-Goku-king am 28. Juli 2016 um 18:48

https://www.youtube.com/watch?v=ezjHBG1w6ao Ist mein erstes Video überhaupt :)

keine Antworten Suche cod bo clan ps3 Zockerkev92 am 07. Juli 2016 um 12:15

Hallo ixh suche einen clan für cod bo ps3 ich heise bei psn zockerkev92

1 Antwort Dr.Niete funktioniert nicht TheDima am 03. Juli 2016 um 02:32

Hallo. Ich habe folgendes Problem: Ich habe mir mit der Zeit diverse DLCs in Black Ops 1 wegen des ...

keine Antworten Black Ops 3 (Steam) ''Beitritt zur Lobby nicht ... Rebounter am 25. Juni 2016 um 13:15

Hallo ich spiele gelegentlich Black Ops 3 auf ...

keine Antworten Black Ops 3 (Steam) ''Beitritt zur Lobby nicht ... Rebounter am 25. Juni 2016 um 13:13

Hallo ich spiele gelegentlich Black Ops 3 und ...

1 Antwort Suche leute für bo 1 pc (zombies) killerstar am 15. Juni 2016 um 13:46

Suche welche die gerne mitzocken möchten suche leute die mit mir ein cod bo zombies mod zocken hier ...

1 Antwort suche nach mit spielern ositime am 04. Juni 2016 um 15:12

wer hat bock mit mir black obs auf der wii zu spielen ? falls jemand lust hat soll er mich adden ...

keine Antworten Rekruten verhalten sich wie Veteranen Gorthen am 19. Mai 2016 um 21:32

Hallo, Mein Problem ist es, dass ich mit meiner Freundin immer Lokal gegen Bots Spiele und nur noch ...

keine Antworten Zombie modus zu lange ladescreen mine007play am 26. Februar 2016 um 12:30

hallo ich habd as problem das die zombie modus die karten sehr lange ladet und ich muss immer 10-20 ...

Eine neue Frage stellen

Jetzt eigene Meinung abgeben

Was meinst du? Bewerte Call of Duty - Black Ops jetzt! Bitte wähle die Platform: PC

PS3

Xbox 360

Wii

NDS Leser-Wertung: 82 %

7138 Bewertungen

zur Black Ops