Fragen und Antworten zu Blades of Time

Frage eingeben. Antwort bekommen. Weiterspielen.

Du hast ein Problem mit Blades of Time oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community. Und während du auf die Beantwortung deiner eigenen Frage wartest, kannst du ja anderen helfen und einige andere Fragen beantworten. Das einzige, was du zum Mitmachen brauchst, ist ein Spieletipps-Login.

Eine neue Frage stellen

Fragen

keine Antworten Der erste Boss... Brisngir am 26. Mai 2013 um 13:41

Hallo :) ich hab mir gestern dieses spiel geholt und komm beim ersten Boss nicht weiter... an der ...

keine Antworten gamepad Mega100xx am 25. Februar 2013 um 15:11

kann man auch pc gamepad verwenden um es zu spielen mit außer von xbox 360 controller

keine Antworten x-bades und blades of time strohut-ruffy am 01. Februar 2013 um 23:51

tach leute wollte mal wissen ob x-blades und blades of time zusammen gehören ich bedanke mich ...

1 Antwort Fragen und Antworten zu Blades of Time reideen-igel am 28. Januar 2013 um 21:37

hallo leute wollte wissen ob Xblades und das spiel zusammen gehoren und ist das spiel gut bitte ...

keine Antworten ?)-:? bitte hilfe KlonMarine am 26. Juni 2012 um 18:31

Ich hab da mal ne frage ich hab den ersten boss besiegt bin dann ins portal gegangen und hab aber ...

keine Antworten Sollt ich mas holen? KlonMarine am 23. Juni 2012 um 21:41

Soll ich mir das spiel holen und wenn möglich nicht sagen kommt drauf an ob du darauf stehst oder ...

1 Antwort hey leute ma ne frage Raidens99 am 19. April 2012 um 23:31

warum kann ich nicht durch die tür wo man diese fette tür am anfang öfnen muss ich mache auf einema ...

keine Antworten Kampagne Medaillen hunter1988 am 19. April 2012 um 00:21

Kann mir jemand sagen wie man die Medaille "Abgang" bekommt? Hab schon alles probiert klappt aber ...

1 Antwort Coop und Versus hunter1988 am 05. April 2012 um 13:21

Hi Leute, hab etz die Story auf normal und Schwer durch, bei der Kampagne bin ich auch ziemlich ...

1 Antwort usk pegi unterschied imakaveli am 26. März 2012 um 20:06

Hi kennt jemand den unterschied? wurde in der usk irgendwas geschnitten oder weggelassen? danke ...

1 Antwort Coop Mode NeoPsyco am 23. März 2012 um 11:22

Hab gelesen das es Online bis zu 2 Spieler geht. Wie is der Coop Mode? Storry oder Quests?

keine Antworten Coop Mode NeoPsyco am 23. März 2012 um 11:22

Hab gelesen das es Online bis zu 2 Spieler geht. Wie is der Coop Mode? Storry oder Quests?

4 Antworten Noch keine Frage nach Release! Marion2030 am 17. März 2012 um 18:41

Hi^^ Warum hat noch keiner ne Frage zu dem Spiel gestellt?

Eine neue Frage stellen

Jetzt eigene Meinung abgeben

Was meinst du? Bewerte Blades of Time jetzt! Bitte wähle die Platform: PC

PS3

Xbox 360 Leser-Wertung: 76 %

55 Bewertungen

zur Blades of Time