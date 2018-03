Fragen und Antworten zu Book of Unwritten Tales 2

Fragen

keine Antworten Wie kann ich Inventargegenstände zwischen ... Judlia am 05. März 2018 um 18:54

ch möchte das Ivo den Zeitmanipulator an Nate ...

keine Antworten stehe mit Feuer vor Kamin, bollyrani am 05. Juli 2017 um 13:03

aber dieser lässt sich nicht anzünden. Habe mehrmals nachgezündet, aber nichts geht.

1 Antwort Feuer geht nicht an im Kamin SandraS am 17. Oktober 2016 um 22:31

Habe das Papier mehrfach angezündet und bis zum Kamin gebracht. Leider redet er immer den gleichen ...

1 Antwort Wie kann ich die Flamme in das Lehrerzimmer Traumvogel am 26. September 2015 um 09:57

Ich kann das Papier anzünden aber sobald ich zum Ausgang des Klassenzimmer komme geht das Feuer aus.

2 Antworten Wie bekomme ich die Flamme zum Kamin? TiaDalma am 23. September 2015 um 18:16

Ich muss mit Wilbur eine Flamme vom Klassenzimmer rüber ins Lehrerzimmer bringen und den Kamin ...

