Fragen und Antworten zu Borderlands - Pre-Sequel

5 Antworten DLC SH4DOW-TP Nuggert am 08. März 2018 um 14:30

Hallo zusammen also ich würde gerne wissen ob man den DLC boss SH4DOW-TP noch mal siegen kann oder ...

1 Antwort CD und download DLC kombinierbar? ChPetz am 22. Juli 2017 um 13:10

Hallo, ich habe mir gestern Borderlands - Pre-Sequel im Markt als CD für 2,99? gekauft. Da ist aber ...

keine Antworten Hat jemand Lust mit mir Borderlands The Pre Sequel ... GoSoAoS am 24. Mai 2017 um 13:10

Ich habe jetzt die normale Story durchgespielt und ...

3 Antworten Habe eine Frage wegen eines Modschilds Frucade5 am 31. Januar 2017 um 08:54

Hallo Ich habe gestern von einem Spieler ein Schild bekommen und er meinte wenn ich das verkaufe ...

keine Antworten Waffen problem JulianWiesner am 29. August 2016 um 16:47

Hi leute ich bräuchte dringend mal eure hilfe undzwar werden mir einfach keine waffen mehr im menü ...

1 Antwort Hilfe bei Trophäe 1234(zelda-gamer)5678 am 09. April 2016 um 23:38

Hallo liebe community für die trophäe "Wen rufst du an?" muss ich mit 4 spielern (mit mir gezählt) ...

keine Antworten ...gibt es Übermachtlevel bei "The Pre-Sequel"? koolkillakuba am 06. April 2016 um 14:45

...wie erreicht man ein Übermachtlevel bei The Pre-Sequel?

1 Antwort Hilfe bei allem evizionhaze am 15. März 2016 um 20:48

Hallo liebe community, Ich habe gestern den wahren kammerjäger modus angefangen und ich sterbe voll ...

keine Antworten Suche Mitgamer für das große Abschnitzeln! oder ... ordnassen am 13. März 2016 um 21:52

Heilöchen ihr peeps da draußen ich suche noch ...

keine Antworten CD defekt? xxGamerxx am 04. März 2016 um 21:03

Hallo community. Habe vor kurzem borderlands the handsome collection für die ps4 gekauft. Und der ...

2 Antworten Skins / Head CocaineCowboY am 01. Februar 2016 um 18:17

Hi Wollte mal frage ob jemand fuer Nisha und Entforcer reinzufaellig die gesamten Koepfe hat.. der ...

1 Antwort the bestest story ever told sammaz10 am 23. Januar 2016 um 19:04

Hi, Ich hab gerade die Hauptstory durch, bin LVl 30 und hab nun nurmehr diese Mission offen. Hier zu ...

keine Antworten Suche Mitspieler für Borderlands auf dem Pc :-) xXOneChillOutXx am 19. Januar 2016 um 18:52

Hallo :-D Ich suche freundliche Mitgamer welche Lust haben Borderlands the Pre Sequel zu zocken, hab ...

2 Antworten Gibt es eine Obergrenze reiner am 08. Januar 2016 um 12:46

Hallo gibt es eine Obergrenze für Geldguthaben ich hatte im Spiel plötzlich eine rote ...

1 Antwort Geheime Beutekiste reiner am 06. Januar 2016 um 14:48

Wo finde ich in Concordia die Geheime Beutekiste um meine Goldenen Schlüssel einzulösen?

