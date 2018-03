Fragen und Antworten zu Bound by Flame

Frage eingeben. Antwort bekommen. Weiterspielen.

Du hast ein Problem mit Bound by Flame oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community. Und während du auf die Beantwortung deiner eigenen Frage wartest, kannst du ja anderen helfen und einige andere Fragen beantworten. Das einzige, was du zum Mitmachen brauchst, ist ein Spieletipps-Login.

Eine neue Frage stellen

Fragen

1 Antwort 3 kurze fragen :D Dark_Helghast am 08. August 2014 um 13:11

1. ist das game eigentlichnein open world? 2. wie viel spielzeit hat das ganze? 3. hat es ...

keine Antworten mit DS4 Kompatibel ? chikamaru am 28. Juni 2014 um 01:21

frage steht oben

2 Antworten Paar Fragen :) Stratosphere am 25. Mai 2014 um 23:36

Hallo ich hätte ein paar Fragen zu dem Spiel: 1.Wie sieht es mit den Gebieten aus?Also ist es ...

1 Antwort Hi ^^ Yohohoho am 25. Mai 2014 um 12:38

also die Frau die mich begleitet ist in der 1ten Stadt aufeinmal verschwunden. Wo bekomm ich die ...

keine Antworten Weltherz nach Schwarzfrost KiteTH am 18. Mai 2014 um 13:53

Huhu, Hat jmd einen Tipp wie ich den Gegner im Weltherz besiege? Bis zur Hälfte bekomme ich ihn, ...

1 Antwort Ranvald kommt nicht wieder? O_o Cmd_Strike am 17. Mai 2014 um 14:32

Heyho liebe Community, hab seit dem release "Bound by Flame" und spiele es jeden tag ein klein ...

3 Antworten Charakter conney am 16. Mai 2014 um 13:18

Hall! Kurz und knapp : Kann man sich einen Helden zusammen bastle so wie bei skyrim und fallout ...

keine Antworten 2-schild-keine-ahnung-was-ich-machen-soll-heinis Diabolic_Biba am 13. Mai 2014 um 16:41

wie sind die typen die zusätzlich nen schild auf dem Rücken haben am leichtesten zu besiegen (spiele ...

2 Antworten Hat jemand die Hexe NICHT befreit? 2happy am 12. Mai 2014 um 17:36

Mich würde interessieren, ob der Zug dann abgefahren ist, oder ob man sie später noch befreien kann.

keine Antworten Rüstung vom Cover? Stratosphere am 11. Mai 2014 um 20:05

Hallo kann ich die Rüstung vom Cover bekommen? Und würdet ihr es weiterempfehlen oder eher nicht vor ...

1 Antwort Waffen?! walking-dead am 08. Mai 2014 um 20:58

Gibt es nur Äxte als Waffen wie im Trailer zu sehen war, oder auch Schwerter oder so? Und wie groß ...

2 Antworten Verwandlung Stratosphere am 08. Mai 2014 um 14:54

Hallo ich hab vor es zu holen und wüsste gerne ob ich mich in iwas verwandeln kann,sodass ich ...

1 Antwort multiplayer? keeviin92 am 08. Mai 2014 um 08:11

Wirds einen multiplayer modus geben? evtl wie in dark souls oder gibts keinen mp?

2 Antworten Dark Souls Fabio1994 am 05. Mai 2014 um 08:34

Wird das Spiel der Next Gen Dark Souls auf der PS4 sein? Also wird das Spiel wie Dark Souls ...

Eine neue Frage stellen

Jetzt eigene Meinung abgeben

Was meinst du? Bewerte Bound by Flame jetzt! Bitte wähle die Platform: PC

PS4

PS3

Xbox 360 Leser-Wertung: 77 %

93 Bewertungen

zur Bound by Flame