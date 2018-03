Fragen und Antworten zu Boyfriend - Sommer

Fragen

3 Antworten Pool aufräumen Sorbet am 16. Februar 2012 um 21:15

So, die Brosche meiner BF is weg, der 4te tag hat begonnen und mein boyfreind mag mich net mehr aber ...

3 Antworten Brauche dringend hilfe Jenny2000 am 14. November 2010 um 10:44

ich weiß nicht welches spiel ich mir holen soll Sommer meines Lebens oder Verliebt in einen ...

2 Antworten Pool aufräumen ... ?! _Elfe_ am 29. Juli 2010 um 21:10

Hey, ich bin grad dabei den Pool auf zu räumen. Doch ich habe ein Problem, ich muss eine ...

2 Antworten Frage penny141 am 16. Juni 2010 um 20:45

hallo sorry wenn das jetz ein bissel doof kommt aba bin totaler anfänger und würde gerne wissn wie ...

1 Antwort alle haben das selbe problemn ich finde auch nicks ... hitmanreborn am 21. März 2010 um 21:24

Jeder schreibt wegen den hesliche finen der gegend ...

3 Antworten Wie speichert man ? ;( SternTweetyGirl am 27. Februar 2010 um 16:48

hay hab eine frage hab mir gester das spiel gekauft is ja alles klasse aber wie speichert man ? ...

3 Antworten Die Pool Aufgabe... nerdine am 21. Januar 2010 um 20:52

Was haltet ihr davon wenn wir alle mal sammeln wo wir was gefunden haben... ich mach mal den ...

2 Antworten Tag 4- Pool aufräumen quietqueen am 10. Januar 2010 um 12:19

Ich bin jetzt bei Tag 4 und muss den Pool aufräumen. Leider finde ich keine Sachen mehr. Weder auf ...

1 Antwort der pool Happy-animal am 27. Oktober 2009 um 10:13

ich find keine sachen am strand und hab auch nichts in meiner tasche. jakob sagt er hat seine ...

3 Antworten Pool aufräumen Lippy am 12. Oktober 2009 um 09:36

Muß den Pool aufräumen, habe ihn aber schon voher aufgeräumt und jetzt komm ich nicht weiter,kann ...

keine Antworten Geschenke Chinook99 am 28. September 2009 um 14:28

Ich habe 2 Geschenke gekauft, aber finde sie nicht mehr. wo muss man diese anziehen ich will da an ...

1 Antwort is es anders? Naddlsweety am 18. August 2009 um 18:11

is das spiel das gleiche wie meine erste große liebe oda is das anders ? lg nadii

2 Antworten Lohnt es sich? Vienchen am 22. Mai 2009 um 18:31

Ich wollte mir das spiel vielleicht kaufen,aba ig wess net wie das spiel so ist,lohnt es sich?

