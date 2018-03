Fragen und Antworten zu Breath of Fire 3

Frage eingeben. Antwort bekommen. Weiterspielen.

Du hast ein Problem mit Breath of Fire 3 oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community. Und während du auf die Beantwortung deiner eigenen Frage wartest, kannst du ja anderen helfen und einige andere Fragen beantworten. Das einzige, was du zum Mitmachen brauchst, ist ein Spieletipps-Login.

Eine neue Frage stellen

Fragen

keine Antworten Hilfe beim Drachenritter Greogemon am 18. Dezember 2015 um 18:12

Wie bekomme Ich in der Wüste beim Drachenritter die Lähmung weg um bei ihm Heilung per Prüfen zu ...

keine Antworten Einfluss/Influence ShinGlurak am 02. August 2015 um 18:46

Habe es schon ein paar Mal versucht mit Ryu,Garr und Nina aber egal wie oft ich den Befehlt Examine ...

keine Antworten ich komme nicht mehr aus den wüste raus monaangi am 07. Februar 2015 um 22:27

wie geht das weiter

1 Antwort wie mach ich das shisu die zu bereitung chickenmulo am 08. März 2014 um 01:25

wie kann ich das zubereiten krieg das nicht hin danke im voraus?

1 Antwort Spielende und jetzt? Nasha am 16. Februar 2014 um 21:54

Hi, ich habe das Spiel jetzt durchgespielt und nach Myria gespeichert. Habe mal gelesen dass es nach ...

1 Antwort die grund hp geht down -.- xcvbnm80 am 14. Februar 2014 um 21:20

ich bin grad dort wo man momo kriegt und da sind so scheiss oger die einem richtig auf die palme ...

1 Antwort chefkoch als meister Markus16-8 am 23. Dezember 2013 um 16:44

ich brauch den chefkoch noch als meister und ich soll ihm 4 zutaten bringen das fleisch und den ...

keine Antworten Fähigkeit Shadow Walk erlernen aber wie? kaiN_ am 21. Dezember 2013 um 12:21

Ich habe die Fähigkeit Shadow Walk mal gesehen als ich mich in einen Drachen verwandelt habe und ...

keine Antworten Suche Strahlengen beim Containerhof ShinGlurak am 31. Oktober 2013 um 22:15

Suche das Strahlengen beim Containerhof, leider blieb meine Suche im Raum bei den schwarz, gelben ...

1 Antwort mit allen drachengenen starten Kern2 am 17. August 2013 um 02:21

Guten abend spieletipps gemeinde, Ich wollte fragen was ich machen muss um mit allen drachengenen zu ...

keine Antworten Breath of fire 3 all gene am anfang Kern2 am 17. August 2013 um 02:17

Guten Morgen Spieletipps Gemeinde, Ich wollte fragen wie man mit allen Drachengenen startet. Man ...

1 Antwort Spiel bleibt hängen :( DeadLy_KisSes am 31. März 2013 um 16:35

Wenn ich durch die Wüste gegangen bin & dann in der Oase bin, muss man ja so einen Berg hochgehen & ...

1 Antwort nach dem lighthouse in rhapala...? seelenwind am 27. März 2013 um 23:11

ich habe das licht angemacht (im turm) und ich hab den vater von beyd im INN angesprochen. was nun? ...

1 Antwort ich komme im Kerker nicht mehr weiter XxRikuxX am 04. März 2013 um 15:15

Also ich bin bei den Grabsteine und hab es auch gelöst damit die Falltür sich öffnet aber ich komme ...

keine Antworten Timer 100 IvanLeon am 28. Februar 2013 um 00:04

Ich hänge im schwarzen schiff, wo ich Antreibsmesser lesen muss und zurück bei Momo sein und da ...

Eine neue Frage stellen

Jetzt eigene Meinung abgeben

Was meinst du? Bewerte Breath of Fire 3 jetzt! Bitte wähle die Platform: PSP

PSX Leser-Wertung: 89 %

99 Bewertungen

zur Breath of Fire 3