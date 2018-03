Fragen und Antworten zu Breath of Fire 4

Fragen

keine Antworten Mutantengem Verschwunden! Redox98 am 06. April 2015 um 03:34

Ich habe das Mutantengem vor langer Zeit schon gefunden aber irgendwie ist es im Laufe des Spiels ...

keine Antworten Wo finde ich alle Master bei BOF4? sandra59 am 03. Oktober 2013 um 09:50

Möchte alle Master finden Kenne aber nur 5? Danke

keine Antworten Gibts ein Releasedate ? True_King am 16. September 2012 um 23:55

Frage steht oben

keine Antworten Fähigkeiten wie Burn oder rest speedy_conzales18 am 12. Mai 2012 um 10:48

Hey ich brauche dringend eure hilfe und zwar fehlen mir noch ein paar Magie fähigkeiten wie Rest ...

1 Antwort gibt es das spiel auch auf deutsch diaboromon41 am 08. Mai 2012 um 13:05

frage steht oben

keine Antworten drache hinterm damm andree2009 am 15. Oktober 2011 um 08:36

hallo euch allen wollte mal fragen wo der drache in dem ? gebiet hinterm damm sein soll? muss man ...

keine Antworten Suche die Letzte beiden Drachen megaherzmaniac am 01. November 2010 um 02:53

Hat jemand evtl ne ahnung wo ich die letzten beiden Drachen finden kann, der Der in nem Ort voll ...

1 Antwort Passwort? uria008 am 06. Oktober 2010 um 21:34

Also ich ahbe mir das spiel als ISO gedownloadet für die psx doch wenn ich es öffnen will brauche ...

3 Antworten seltsame fusionscombo VegaZabaelValentine am 12. Februar 2010 um 16:18

ich habe festgestellt das es ewtwas eltsame combos gibt wenn man z.B. blizzard und shiningsword ...

1 Antwort geheimes monster VegaZabaelValentine am 12. Februar 2010 um 16:10

im feendorf hab ich erfhren das s einen geheimen ort mit einem legendären monste geben soll hat ...

2 Antworten Drachen entwicklungen speedy_conzales18 am 07. Januar 2010 um 12:35

Hi leute habe ne frage ihr wisst doch das sich die drachen weiter entwiceln sprich verändern ...

2 Antworten Versteck spiel Killer145 am 21. November 2009 um 20:49

Ich bin in der stadt wo man mit den kleinen kindern versetcken spielt hab auch alle gefunden bis auf ...

1 Antwort Fliegen bomberman am 01. November 2009 um 16:45

also ich moechte gerne wissen wie mann ort zu ort fliegen kann

3 Antworten drachen bomberman am 01. November 2009 um 16:41

ja hallo ich wollte nur fragen wo mann alle drachen findenkann die mann braucht um fou-lou zu killen ...

1 Antwort Kinder MegaMan151 am 05. Oktober 2009 um 20:06

Weißt jemand wo man die Kinder finden?

